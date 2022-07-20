Biden busca disuadir detenciones injustas de estadounidenses en el extranjero

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el martes 19 de julio destinada a disuadir y castigar la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Con ella, autoriza a las agencias gubernamentales de Estados Unidos a imponer sanciones y otras medidas.

La medida se produjo en medio de una creciente presión sobre Biden por parte de las familias de las víctimas que sufrieron una detención injusta, en particular luego del caso de Brittney Griner, la estrella de la WNBA (Women's National Basketball Association) quien ha estado detenida en Rusia desde febrero y es juzgada por cargos de drogas.

Pero algunas familias dijeron que la orden ejecutiva de Biden logró poco en términos concretos. Criticaron a la administración por no permitirles hacer preguntas durante una videollamada el lunes 18 de julio, en la que se preveía la acción de Biden y dijeron que Washington todavía carecía de una estrategia sólida sobre cómo traer a sus seres queridos a casa.

La difícil situación de los detenidos estadounidenses ha ganado visibilidad después del arresto de Griner y la reciente liberación del exinfante de marina estadounidense Trevor Reed en un intercambio de prisioneros con Rusia, en un momento en que las relaciones de Estados Unidos con Moscú están en su peor momento en décadas debido al conflicto en Ucrania.

Estados Unidos no proporciona una cifra oficial de cuántos estadounidenses están detenidos en el extranjero, pero la James W. Foley Legacy Foundation, que lleva el nombre de un periodista estadounidense secuestrado y asesinado en Siria, dice que más de 60 ciudadanos estadounidenses están en detención injusta en 18 países.

Algunos de los que están bajo una detención injusta están en manos de los principales adversarios de Estados Unidos, como Irán, Rusia, Venezuela y China.

Biden to sign order vs. countries that detain Americans — but Saudis get pass https://t.co/dAaXVOTYD0 pic.twitter.com/OiqIMpjlJu — New York Post (@nypost) July 19, 2022

¿Qué autoriza la orden ejecutiva contra las detenciones injustas en el extranjero?

La orden ejecutiva que el presidente Biden firmó autoriza a las agencias a imponer costos y consecuencias, incluidas sanciones financieras, a los involucrados en la toma de rehenes.

Esta ordena a las agencias gubernamentales que trabajen más de cerca con las familias de los detenidos y compartan información y posiblemente inteligencia, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los avisos de viaje del Departamento de Estado agregarán advertencias donde exista un riesgo elevado de detención injusta. El martes, seis países (Myanmar, China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela) recibirán la advertencia.

Después de la videollamada de la administración el lunes con familiares, varios participantes expresaron su decepción por el contenido de la acción y la forma en que se entregó.

"Una de las muchas cosas aterradoras... es este sentimiento que tenemos, ya sabes, de que Emad será olvidado. Y sé que uno de los mayores temores de Emad es ser olvidado. Y eso es algo común que escuchamos de otras familias de rehenes y detenidos", dijo Neda Shargi, hermana de Emad Shargi, un empresario iraní-estadounidense detenido en Teherán en 2018.

Shargi y otros dijeron que no había ninguna función en la llamada de Zoom que les permitiera hacer preguntas o hablar con los funcionarios estadounidenses. Varios participantes también dijeron que la acción se centró en disuadir más tomas de rehenes en lugar de diseñar una estrategia sobre cómo llevar a casa a los detenidos existentes.

El miércoles (20 de julio), algunas de las familias de los estadounidenses detenidos injustamente o tomados como rehenes en el extranjero revelarán un mural de sus seres queridos en el vecindario de Georgetown, Washington.