Joe Biden llega a Japón, cientos lo reciben con protestas

Reciben con protestas al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien llegó a Japón el domingo para lanzar un plan para una mayor expansión de Estados Unidos y compromiso económico con el Indo-Pacífico, enfrentando críticas incluso antes de que se anuncie el programa de que ofrecerá escasos beneficios a los países de la región.

El lunes 23 de mayo, Biden lanzará en Tokio su tan esperado Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico (IPEF, por sus siglas en inglés), un programa destinado a vincular a los países de la región más estrechamente a través de estándares comunes en áreas que incluyen la resiliencia de la cadena de suministro, energía limpia, infraestructura y comercio digital.

También llamará al emperador Naruhito antes de las conversaciones con el primer ministro de Japón Fumio Kishida el lunes. Se espera que Biden y Kishida discutan los planes de Japón para expandir sus capacidades militares y su alcance en respuesta al creciente poderío de China.

En la segunda etapa de su primer viaje a Asia como presidente estadunidense, Biden también quiere reunirse con los líderes de Japón, India y Australia, el "Quad", otra piedra angular de su estrategia para hacer retroceder la creciente influencia de China.

En Japón cientos reciben a Joe Biden con protestas. REUTERS/Issei Kato|ISSEI KATO/REUTERS

En Japón cientos reciben a Joe Biden con protestas

Cientos de personas se reunieron en el centro de Tokio el domingo 22 de mayo para protestar contra la visita de tres días del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a Japón, diciendo que la visita podría alterar la paz en la región de Asia y el Pacífico.

Shunkichi Takayama / Organizador de protestas

“Sus acciones (de Japón y EE. UU.) son extremadamente peligrosas ahora. Japón y Estados Unidos están tratando de llevar a cabo una guerra de agresión contra China”.

Shunkichi Takayama, agregó que el viaje de Biden a Japón y la celebración de la cumbre Quad podrían avivar las tensiones con su país vecino , China. "Es peligroso. Japón ha dicho enérgicamente y prometido que nunca iría a la guerra, pero ahora lo está intentando y no podemos tolerarlo en absoluto. No pudimos detener la guerra en el pasado, pero podemos evitar que ocurra una guerra ahora", agregó el organizador de la protestas.

Washington ha carecido de un pilar económico para su participación en el Indo-Pacífico desde que el expresidente Donald Trump renunció a un acuerdo comercial transpacífico multinacional, dejando el campo abierto a China para expandir su influencia.