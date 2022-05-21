Joe Biden y Yoon comprometidos a disuadir a Corea del Norte tras amenazas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con el nuevo presidente de Corea del Sur Y oon Seuk-Yeol acordaron realizar grandes ejercicios militares y desplegar más armas estadounidenses, en caso de ser necesario, para disuadir a Corea del Norte.

Ambos presidentes afirmaron querer reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un; además de estar dispuestos a enviar vacunas por Covid-19 tras el fuerte brote de contagios que se vive actualmente en el país.

Tanto Joe Biden como Yoon Suk-Yeol, afirmaron que la alianza que mantiene sus países desde hace décadas debe no sólo hacer frente a las amenazas de Corea del Norte, sino mantener la región del Indo-Pacifico “libre y abierta” y proteger la cadena de suministros mundiales.

El encuentro entre aliados se vio empañado por los datos de inteligencia que muestran que el líder norcoreano Kim Jong Un está preparado pruebas nucleares o de misiles.

I met with President Yoon of the Republic of Korea to further strengthen our economic cooperation and security partnership. We will continue to work together to confront the biggest global challenges that we face. pic.twitter.com/mK8ADUicE2 — President Biden (@POTUS) May 21, 2022

Estados Unidos reafirma su compromiso con Corea del Sur

El presidente de Corea del Sur pidió más garantía para que Estados Unidos reforzara su capacidad de disuasión frente a las amenazas de Corea del Norte, por lo que en una declaración conjunta, Joe Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos de defender a Corea del Sur con armas nucleares si llega a ser necesario.

Las dos partes acordaron estudiar la posibilidad de ampliar sus ejercicios militares, que se habían reducido en los últimos años a causa de la pandemia por Covid-19 y de los esfuerzos por reducir la tensión con el Norte.

Estados Unidos también prometió desplegar "activos estratégicos", los cuales suelen incluir aviones bombarderos de largo alcance, submarinos con misiles o porta aviones, si es necesario para disuadir a Corea del Norte.

Ambos líderes reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte y están abiertos a la diplomacia con Pyongyang.

"Con respecto a si me reuniría con el líder de Corea del Norte, dependería de si es sincero y si va en serio", expresó Joe Biden en una conferencia de prensa conjunta.

President Biden and President Yoon of the Republic of Korea participated in a bilateral meeting – affirming the strength of the U.S.-ROK alliance. pic.twitter.com/kGQFQbNkRq — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2022

Estados Unidos ha ofrecido enviar vacunas de Covid-19 a Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos Joe Bide, explicó que Washington ofreció vacunas contra Covid-19 a China y a Corea del Norte, países que se encuentran actualmente combatiendo su primer brote reconocido.

“No hemos obtenido respuesta”, expresó Joe Biden.

Corea del Norte informó, por quinto día consecutivo, la existencia de más de 200 mil nuevos pacientes con fiebre; sin embargo, el país apenas dispone de vacunas o tratamientos modernos para la lucha contra la pandemia.

Con información de Reuters.

