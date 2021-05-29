Cines en Estados Unidos dejan de exigir uso de cubrebocas

29 de mayo.- Luego de que Estados Unidos reportara cerca de 300 millones de vacunas contra COVID-19 y la cifra de nuevos contagios retrocediera a menos de 25 mil al día, las tres principales cadenas de cines de Estados Unidos dejaron de exigir el uso obligatorio de cubrebocas a las personas que están totalmente vacunadas.

AMC Entertainment, Cinemark y Regal Cinemas informaron que se pedirá a los asistentes al cine que no estén totalmente vacunados que sigan usando cubrebocas, sin explicar como distinguirían a los vacunados de los no vacunados.

"De acuerdo con las directrices de los CDC, no se requiere el uso de cubrebocas para los espectadores que estén totalmente vacunados", dijo AMC en su sitio web.

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En los sitios web de Regal y Cinemark se realizaron actualizaciones similares de la política de mascarillas. Las tres cadenas dijeron que seguirían los mandatos estatales y locales sobre el uso de mascarillas, que pueden ser diferentes de las directrices de los CDC.

La asistencia al cine ha comenzado a incrementar en Estados Unidos tras los largos cierres relacionados con la pandemia y la falta de estrenos.

