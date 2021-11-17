Abuelita es coronada como Miss sobreviviente del Holocausto, en Israel

Una mujer de 86 años fue coronada como Miss sobreviviente del Holocausto el martes 16 de noviembre en un concurso de belleza anual celebrado en Israel. El objetivo del certamen es honrar a las mujeres que sobrevivieron a los horrores del genocidio nazi.

Diez concursantes, con edades comprendidas entre los 79 y los 90 años, caminaron por la pasarela en Jerusalén. Los peinados, el maquillaje y vestidos elegantes fueron parte del certamen.

Los organizadores del concurso, que fue cancelado el año pasado debido a la pandemia del coronavirus, dicen que otorga glamour y respeto a un número cada vez menor de mujeres judías cuya juventud fue robada durante la Segunda Guerra Mundial, pero que construyeron nuevas vidas en Israel.

"Debido a lo que pasé como sobreviviente del holocausto, nunca soñaré que podría llegar a esta posición con una familia extensa, donde tengo dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos", dijo la concursante Kuka Palmon, quien sobrevivió a un linchamiento en su nativa Rumania.

La ganadora del concurso de belleza fue Salina Steinfeld, quien también nació en Rumania, donde sobrevivió a los ataques nazis antes de mudarse a Israel en 1948, dijeron los organizadores.

An 86-year-old great-grandmother was crowned ‘Miss Holocaust Survivor’ in an annual Israeli beauty pageant designed to honor women who endured the horrors of the Nazi genocide https://t.co/Pp9zLq6Glf pic.twitter.com/gmtb1IbpRR — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

La nueva Miss sobreviviente del Holocausto dio unas palabras:

Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido por todo, especialmente por la organización no gubernamental Yad Ezer LCHaver que nos ayudó y les ayudamos. Estoy muy emocionado, estos son mi gente, nuestros hijos y estos nuestros hijos y esta es la infancia a la que fui desde el día del pogromo (linchamiento).

Otras concursantes incluyeron a una mujer nacida en Yugoslavia que sobrevivió al campo de concentración de Rab en la actual Croacia.

A algunos comentaristas y sobrevivientes del holocausto les preocupa que el evento abarate la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis.

Dana Papo, cuya abuela Rivka compitió el martes, rebatió esa opinión, argumentando que las concursantes "merecen que todos vean cuánta belleza hay en estas mujeres que pasaron por tanto horror".

"Todos les demostraremos cuánto los amamos y apreciamos y que gracias a ellos tenemos futuro, y gracias a ellos tenemos un país".