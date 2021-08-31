El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución sobre Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder, centrada en la lucha contra el terrorismo y la asistencia humanitaria.

La resolución 2593 fue adoptada con 13 votos a favor y dos abstenciones de Rusia y China y nadie votó en contra.

La resolución reitera la importancia de combatir el terrorismo en Afganistán y pide que se redoblen los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria en ese país.

Pide a todas las partes que permitan el acceso pleno, seguro y sin obstáculos de las Naciones Unidas, sus organismos especializados y asociados en la ejecución, y todos los agentes humanitarios que participan en actividades de socorro para garantizar que la asistencia humanitaria llegue a todos los que la necesitan.

Defender derechos humanos incluidos de mujeres y niños.

La resolución reafirma la importancia de defender los derechos humanos, incluidos los de las mujeres, los niños y las minorías, y alienta a todas las partes a buscar una solución política negociada e inclusiva.

Para Francia, uno de los países que ha apadrinado el texto -junto al Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda-, "los ojos de todos los afganos están mirando este consejo y esperan un apoyo claro de la comunidad internacional y esta falta de unidad es una decepción para nosotros y para ellos".

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, se ha implicado en las negociaciones para conseguir un texto apoyado por los quince miembros del consejo, y en la tarde del lunes se reunió sin éxito con los cinco países permanentes y con derecho a veto -EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido-.

Cumplir promesa del talibán para que afganos viajen al extranjero.

La declaración del viernes de los talibanes, en la que se han comprometido a que los afganos podrán viajar al extranjero, salir de Afganistán en cualquier momento que quieran a través de cualquier cruce fronterizo, tanto aéreo como terrestre sin que nadie les impidiera viajar.

Pide a las partes pertinentes que trabajen con socios internacionales para tomar medidas para fortalecer la seguridad y prevenir más víctimas, y solicita que se hagan todos los esfuerzos posibles para permitir la reapertura rápida y segura del aeropuerto de Kabul y sus alrededores.

Uno los puntos clave destacados por la diplomática estadounidense es la insistencia en la "urgente necesidad de abordar la grave amenaza del terrorismo en Afganistán", prácticamente el único punto en el que Rusia y China coinciden con el resto de actores internacionales.

Postura de China.

Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante la ONU, dijo que su país tiene grandes dudas sobre la necesidad y urgencia de adoptar esta resolución. A pesar de esto, China ha participado de manera constructiva en las consultas y ha presentado enmiendas importantes y razonables junto con Rusia, dijo.

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"Desafortunadamente, nuestras enmiendas no han sido totalmente adoptadas. China siempre se ha opuesto a imponer o presionar enérgicamente por una resolución. Con base en las razones anteriores, China se abstuvo de votar sobre la resolución", dijo Geng.

"El caos reciente en el Afganistán está directamente relacionado con la retirada apresurada y desordenada de las tropas extranjeras. Esperamos que los países pertinentes se den cuenta de que la retirada no es el final de la responsabilidad, sino el comienzo de la reflexión y la corrección. Los países pertinentes deben aprender las lecciones, respetar verdaderamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Afganistán y respetar genuinamente el derecho del pueblo afgano a determinar su futuro. Los países pertinentes deberían cambiar efectivamente su práctica errónea de imponer su propia voluntad a los demás y cambiar la práctica hegemónica de ejercer presión, imponiendo sanciones e incluso recurriendo al uso de la fuerza ", dijo.

Sobre las denuncias de violaciones contra los derechos humanos de los talibanes, la representante de Irlanda, Geraldine Byrne Nason dijo "hubiéramos preferido un lenguaje más fuerte con respecto a los derechos humanos, particularmente dada la situación que afrontan ahora las mujeres y las niñas de Afganistán".

Abstención de Rusia

Rusia, por su parte, justificó su abstención asegurando que el texto ignoraba sus principales preocupaciones en el país asiático, entre las que citó el lenguaje usado para identificar las amenazas terroristas, así como el daño que puede causar en la economía la huida de cerebros y el bloqueo de activos económicos.

La embajadora del Reino Unido en la ONU, Dame Barbara Woodward, resumió "hemos dejado claro que los talibanes deben cumplir sus propios compromisos para garantizar el paso seguro (de los afganos) más allá del 31 de agosto. Afganistán nunca podrá volver a convertirse en un refugio seguro para los terroristas", subrayó la diplomática.

Dos ataques suicidas con bomba sacudieron el aeropuerto de Kabul en la capital afgana, matando al menos a 170 afganos y 13 militares estadounidenses, cinco días antes de la fecha límite de una evacuación apresurada de las tropas estadounidenses del país devastado por la guerra.

