Donald Trump y su empresa homónima enfrentan acusaciones en Nueva York

Se espera que la empresa homónima del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su director financiero sean acusados por fiscales de Manhattan, dijo el miércoles una persona familiarizada con el asunto.

Los cargos del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, se centrarían en si el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y otros funcionarios recibieron ventajas y beneficios, como apartamentos gratuitos y automóviles arrendados, sin informarlos adecuadamente en sus declaraciones de impuestos, dijeron personas familiarizadas con la investigación.

La persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Weisselberg y la compañía serían procesados en una acusación formal.

Se espera que Weisselberg se entregue a las autoridades el jueves por la mañana.

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Trump podría librarse de los cargos

El abogado de Trump, Ronald Fischetti, dijo a Reuters que los fiscales sugirieron que los cargos estarían relacionados con impuestos y beneficios complementarios y que el propio Trump no sería acusado en la acusación.

"Este será su primer golpe", dijo Fischetti sobre los fiscales, y agregó que en una reunión con ellos la semana pasada dijeron que aún continuaban con su investigación.

Mary Mulligan, abogada de Weisselberg, se negó a comentar sobre posibles cargos. La oficina de Vance también se negó a comentar. Los abogados de la Organización Trump no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump, durante un viaje el miércoles a Weslaco, Texas, cerca de la frontera con México para criticar las políticas migratorias del presidente Joe Biden, no respondió a las preguntas de los reporteros sobre los cargos criminales.

En un comunicado el lunes, Trump calificó a los fiscales de parcialidad y dijo que las acciones de su empresa "no eran de ninguna manera un delito".

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Los cargos también podrían aumentar la presión sobre Weisselberg para que coopere con los fiscales, a lo que se ha resistido. Weisselberg es un confidente cercano de Trump, lo que hace que su cooperación sea potencialmente crucial para cualquier caso futuro contra el expresidente.

Las presentaciones judiciales, los registros públicos y los documentos citados han demostrado que Weisselberg y su hijo Barry han recibido beneficios y obsequios por valor de cientos de miles de dólares, incluidos muchos beneficios relacionados con bienes raíces.

La empresa podría cobrar el caso como un plan para pagar a personas fuera de los libros con el fin de ocultar activos durante muchos años.

Un posible cargo sería "plan para defraudar", según el abogado de Nueva York Marc Scholl, ex fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.