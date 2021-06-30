¡Perro del mal!, le ladró a un transeúnte que terminó atropellado

Un perro ladró a un transeunte que terminó atropellado. Sucedió mientras Ekrem Binak caminaba por la acera de la calle Büyükçekmece Atatürk en Estambúl, cuando súbitamente el perro comenzó a ladrarle. Su primera reacción fue saltar a la carretera e instantes después fue atropellado por un camión que circulaba en la zona.

Büyükçekmece’de, kaldırımda yürüdüğü esnada kendisine havlayan köpekten kaçmak isterken yola atlayan Ekrem Binak, kamyon çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/GY1dAoniEy — istanbulrthaber (@istanbulrthaber) June 30, 2021

Ekrem Binak resultó gravemente herido, y fueron precisamente otros transeúntes los que informaron de la situación a la policía y los servicios médicos.

Los servicios de emergencias que respondieron en escena, trasladaron a Ekrem Binak a un hospital en las cercanías, luego de una primera intervención.

Equipos policiales trasladaron al chofer del camión hasta la comisaría para que le tomaran su declaración. Horas más tarde, el conductor del camión, cuya declaración fue tomada, fue puesto en libertad.

Havlayarak üstüne doğru gelen köpekten kaçmaya çalışan Ekrem Binak kamyon çarpması sonucu şu anda ağır yaralı. pic.twitter.com/YFymuktGZT — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) June 30, 2021

Cámaras captan momento del accidente en calles de Estambul

El momento del accidente fue captado segundo a segundo por una cámara de seguridad instalada en un inmueble de la zona. Las imágenes muestran justo cuando el perro le ladró a Binak, su racción inmediata y el momento en que fue golpeado por el camión, todo en una fracción de segundos.

Köpekten kaçmak isterken kamyon çarptı!



Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak'a çarparak ağır yaraladı. pic.twitter.com/RSfKkiu5Ol — ÜLKE TV (@ulketv) June 30, 2021

Perro le ladra a transeúnte que terminó atropellado en Turquía

Evidentemente, el perro estaba echado sobre la banqueta y su instinto de protección le hizo ladrar al transeúnte quien debido al susto intentó alejarse del perro sin darse cuenta que se estaba exponiendo al bajarse de la banqueta.