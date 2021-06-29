En Colombia se registraron actos vandálicos y enfrentamientos con la fuerza pública. Se presentaron disturbios en Bogotá y otros puntos del país. Aunque en varias ciudades hubo manifestaciones pacíficas, en otras la jornada se vio empañada por actos de violencia y vandalismo que se extendieron hasta la noche.

Luego de 60 días de bloqueos, finalmente se levantó el último punto que quedaba en Cali. Los manifestantes le entregaron el sector de Calipso a la comunidad y afirmaron que las manifestaciones seguirán desde el diálogo y la concertación.

De acuerdo con información de “CityTv” en total hubo 22 buses fueron retenidos por los manifestantes y varios de ellos fueron vandalizados. Además, varios civiles y 12 uniformados resultaron heridos.

Fuertes enfrentamientos

El punto más crítico fue el sector de Yomasa, en la localidad de Usme. Hubo fuertes enfrentamientos entre algunos manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Residentes de la zona denunciaron que encapuchados retiraron los adoquines del piso, cogieron piedras y ladrillos para atacar a miembros de la Policía.

La alcaldía del municipio de Madrid, en Cundinamarca, reportó "graves agresiones por parte de un grupo de personas contra la estación del barrio El Sosiego, a la cual ingresaron y le prendieron fuego". Hechos en los cuales, agregó, hubo "daños en las casas y comercios vecinos".

Las autoridades reportaron a varios policías heridos y acusaron a los manifestantes de agredir a la misión médica que intentaba prestar atención, impidiendo su paso".

Camiones incendiados

En Pasto, capital nariñense, en la tarde de este lunes, un grupo de encapuchados tomó el sistema de transporte público, dañando los vehículos con grafitis, rompiendo sus ventanas y quemando algunos de los camiones en operación.

Al menos 11 buses fueron vandalizados, según el reporte de las autoridades. Uno de esos vehículos fue incinerado por completo en el centro de la ciudad, lo que requirió la intervención de organismos de socorro.

La situación de orden público fue particularmente complicada sobre el corredor de la 27, donde el Esmad tuvo que intervenir ante la acción de manifestantes, quienes bloquearon el paso de vehículos y, según se reportó, atacaron fachadas de entidades bancarias, comercio y cámaras privadas de seguridad.

Emergencia en jardín de niños

Después reportaron que 30 niños, entre los 4 y 5 años, tuvieron que ser sacados de emergencia del jardín infantil. Al parecer, los gases lacrimógenos entraron al lugar y afectaron a los menores.

En Popayán se presentaron enfrentamientos que dejaron, al menos, tres heridos. Versiones preliminares hablan de agresiones a defensores de derechos humanos, retenciones de periodistas y ataques a civiles y a la Policía.

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En Medellín, según informó la Policía, fue atacado un CAI y un vehículo de la Policía fue vandalizado.

De igual forma, en Pereira la URI fue atacada, así como un vehículo de transporte público.

En Ibagué, entre tanto, un establecimiento comercial fue atacado y, según testigos, un grupo de jóvenes intentó quemar las instalaciones del Icetex.

Dos monumentos históricos fueron atacados, uno de ellos fue la estatua de Cristóbal Colón en Barranquilla que fue derribada y arrastrada por calles de la ciudad por donde avanzaba la manifestación.

