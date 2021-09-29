La Policía y el Servicio de Rehabilitación confirmaron que el número de muertos en la cárcel regional de Guayaquil subió a 35. En una cárcel de Ecuador se registró un enfrentamiento entre presos.

Familiares de los privados de la libertad continúan en los exteriores del centro carcelario a la espera de noticias oficiales.

La Policía indica que el número de heridos se mantiene en 48. Dos policías que participaron en los operativos de control también están recibiendo atención médica.

Cinco reos fueron decapitados.

La Policía aseguró que, entre los reos fallecidos, cinco fueron decapitados. Otros murieron tras recibir impactos de armas de fuego y también por la explosión de granadas.

Las primeras investigaciones señalan que esta nueva masacre se produjo por una riña entre miembros de las bandas delictivas de Los Choneros, los Lagartos y los Tiguerones en un pabellón del centro penitenciario", dijo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personal Adultas privadas de libertad y Adolescentes Infractores.

Las bandas buscan el control del penal.

Fausto Buenaño, comandante de la Policía de la Zona 8, con sede en Guayaquil, detalló que las bandas que se enfrentaron buscaban tomar el control de un pabellón del penal.

El comandante Buenaño dijo a medios locales que durante la intervención, los agentes encontraron cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas en los pabellones de la penitenciaría.

Los heridos recibieron atención médica en los exteriores de la prisión.

Para la tarde de este martes, Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guayas donde se encuentra la cárcel, dijo que las autoridades ya habían recuperado el control del penal.

Encuentran armas y droga en cateo al penal.

La policía de Ecuador realizó una requisa en el penal, en la que encontraron "un fusil, un arma de fuego, 18 armas blancas, 102 municiones, droga y más objetos prohibidos", según detalló el organismo en Twitter.

Te puede interesar:

Obama inicia la construcción de una biblioteca presidencial en Chicago

Hace dos semanas, la cárcel número 4 de Guayaquil fue atacada con drones en medio de "una guerra entre cárteles internacionales", sin dejar víctimas, de acuerdo con el SNAI.

Bandas vinculadas a los carteles mexicanos.

Los principales centros carcelarios de Ecuador han sido este año escenario de violentos enfrentamientos por el poder entre bandas vinculadas a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que dejan más de 120 fallecidos.

En febrero se registraron revueltas simultáneas en cuatro cárceles, en las que murieron 79 personas y hubo escenas de cuerpos decapitados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la continua violencia registrada en cárceles de Ecuador, con capacidad para unas 30,000 personas pero que albergan a 39,000 detenidos.

La semana pasada la Policía decomisó dos pistolas, un revólver, alrededor de 500 municiones de varios calibres, armas blancas, una granada de fragmentación, doce tacos de dinamita y otros artefactos explosivos improvisados en una de las cárceles guayaquileñas.

Ecuador con 65 prisiones que carecen de suficientes guardias penitenciarios, tiene previsto ampliar la capacidad carcelaria dentro de un plan para reestructurar el "precario" y "caótico" sistema penitenciario.

El país está entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, y es utilizado como tránsito para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa.

