Obama inicia la construcción de una biblioteca presidencial en Chicago

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, junto con la ex primera dama Michelle Obama, inició la construcción del Centro Presidencial de Obama el martes 28 de septiembre.

"Chicago es donde comenzó casi todo lo que es más preciado para mí", dijo Obama.

Obama ofreció una visión de esperanza para el Centro en un contexto de incertidumbre política. "Estamos viviendo un momento de rápida interrupción", dijo, y agregó que esas interrupciones pueden "dar miedo".

"Pero la buena noticia es que podemos revertir estas tendencias", dijo Obama al esbozar una visión para el Centro que ofrecería a los jóvenes "capacitación, apoyo, recursos y plataformas que necesitan para desarrollar plenamente su potencial, colaborar y compartir ideas". y hacer realidad sus sueños ".

El Centro Presidencial Obama se construirá en el Jackson Park de 200 hectáreas en el lado sur de Chicago. El parque se desarrolló por primera vez como el sitio de la Feria Mundial de 1893.

El proyecto tardará alrededor de cuatro años en completarse, dijo Obama, pero los programas educativos comenzarán este año. Obama dijo que donaría $2 millones a programas de empleo de verano en la comunidad.

Today, we officially broke ground on the Obama Presidential Center on the South Side of Chicago. Michelle and I can’t imagine a better investment in the city we love, and generations of young leaders who will help create change. pic.twitter.com/cmyD0pD4jy — Barack Obama (@BarackObama) September 28, 2021

Obama creció en Hawái y fue a la universidad en Nueva York y California, pero tiene una casa y pasó la mayor parte de su carrera política anterior a la Casa Blanca en Chicago, comenzando como activista comunitario antes de convertirse en senador del estado de Illinois y luego en senador de Estados Unidos.

El desarrollo contará con tres edificios, un museo, un foro y una biblioteca, que formarán un campus alrededor de una plaza. El museo, la más alta de las tres estructuras, incluirá áreas públicas, oficinas y aulas además del espacio de exhibición, dijo la Fundación Obama en un comunicado.

En agosto, un tribunal federal de apelaciones negó un esfuerzo de los defensores del medio ambiente para detener preventivamente la construcción del Centro Presidencial de Obama después de que un panel del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos denegara una moción de emergencia de Protect Our Parks (POP) y otros fallo judicial que rechazó su intento de detener, por ahora, el inicio de la construcción del proyecto de $700 millones. La breve orden del tribunal no explicó el razonamiento del panel.

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