Expo de cadáveres humanos preservados: “Body Worlds” llega a Suiza

Cadáveres humanos preservados, algunos sosteniendo raquetas de tenis y otros reunidos alrededor de una partida de póquer, adornaron una sala de exposiciones de Zúrich, Suiza, para una exhibición itinerante que alienta a las personas a reflexionar sobre su existencia.

La exposición "Body Worlds" tiene como objetivo mostrar a las personas la única constante en el mundo moderno en rápida evolución y ritmo: el cuerpo humano.

"Hemos acelerado nuestras vidas a una velocidad enorme, pero una cosa no se puede acelerar y ese es nuestro cuerpo. Tiene un efecto muy tremendo, esta aceleración, y esto es lo que esta exposición está tratando de explicar y hacer a la gente consciente y ayudar a la gente a encontrar, o hacerles reflexionar sobre su propia vida y tal vez pensar en lo que es realmente importante para ellos", dijo Angela Whalley, curadora de la muestra y esposa de Gunther von Hagens, quien inventó la técnica de plastinación en la década de 1970 para preservar cuerpos humanos.

Exposición de cadáveres humanos preservados llega a Suiza.

A 26 años de su nacimiento

Presentado por primera vez en Tokio en 1995, "Body Worlds" presenta alrededor de 200 restos plastinados, así como videos e instalaciones que educan a los visitantes sobre la anatomía humana.

Los cuerpos son legados por voluntarios vivos de todo el mundo, dijo Whalley. Tras la muerte de un voluntario, su cuerpo se dona a los organizadores y se almacena y plastifica en laboratorios en Alemania.

Whalley dijo que hasta ahora, 19 mil personas se han inscrito para ser donantes de cuerpos, y los laboratorios de "Body Worlds" han recibido 2 mil 500 restos para plastinación.

Exposición de cadáveres humanos preservados llega a Suiza.

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La visitante alemana Martina Witzermann dijo que, dado que no quiere ser enterrada después de su muerte, ha ofrecido su cuerpo para la exhibición.

"Después de mi muerte, podría seguir existiendo, pero puede que no. Y eso me pareció encantador", dijo.