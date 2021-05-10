Castillo de Drácula ofrece recorridos con vacuna contra Covid-19 incluida

Los turistas que visiten el castillo de Drácula tienen más posibilidades de encontrar marcas de inyecciones en los brazos que en el cuello, pues no hallarán vampiros, pero sí médicos que se encargarán de aplicar la vacuna contra Covid-19 en la atracción turística de Transilvania, Rumania.

Los médicos y enfermeras, con pegatinas de colmillos en sus batas, aplicarán la vacuna de Pfizer de manera gratuita a todos los que lleguen al Castillo de Bran, una construcción del siglo XIV que supuestamente inspiró el imponente hogar del vampiro en la novela “Drácula” de Bram Stoker.

|Crédito: Reuters

De acuerdo con Reuters, el personal del castillo de Drácula espera que el servicio atraiga a más personas al sitio ubicado en las montañas de los Cárpatos en Rumania, donde el número de turistas disminuyó desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

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Las personas que se presenten sin cita previa todos los fines de semana de mayo recibirán la vacuna. También podrán obtener una entrada gratuita a la exhibición del castillo, compuesta por 52 elementos de tortura medievales.

Los visitantes que reciban la vacuna contra Covid-19 en el castillo de Drácula, obtendrán un diploma de vacunación que contiene una ilustración de un trabajador médico con colmillos largos, sujetando una jeringa.

En el certificado se destaca la “valentía y responsabilidad” de las personas que aceptan vacunarse contra Covid-19, además, reciben la promesa de que podrán regresar al castillo en los “próximos 100 años”.

“La idea era mostrar cómo la gente era vacunada hace 500 o 600 años en Europa”, dijo el director de marketing del castillo, Alexandru Priscu, citado por Reuters.

New story in Health from Time: Free COVID-19 Vaccines Are Luring Visitors to Dracula’s Castle in Transylvaniahttps://time.com/6047169/bran-castle-dracula-romania-transylvania-vaccine/ #DrMarcoMtz Información y citas al 9981581862 / med.marcomartinez@gmail.com pic.twitter.com/VUPCMdKQyI — Dr. Marco Martínez (@DrMarcoMtz) May 10, 2021

Vacunación contra Covid-19 en el castillo de Drácula, estrategia del gobierno

Uno de los visitantes al castillo de Drácula fue Fernando Orozco, un desarrollador del mercado de energía renovable que vive en Berlín, pero ha estado trabajando de forma remota desde Rumania.

“Ya planeaba venir al castillo y pensé que era especial de dos por uno”, afirmó, haciando referencia a la vacuna y el recorrido por el histórico recinto.

El gobierno de Rumania detalló que quiere vacunar contra Covid-19 a 10 millones de personas para septiembre, pero una encuesta publicada en abril por el grupo de expertos Globsec, con sede en Bratislava, mostró que los rumanos eran los menos proclives a vacunarse entre los miembros orientales de la Unión Europea.

Además del castillo de Drácula, el gobierno rumano lanzó maratones de vacunación contra Covid-19 de 24 horas en sitios públicos como la Biblioteca Nacional de Bucarest, pues su objetivo es inmunizar a la mayor cantidad de personas.

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