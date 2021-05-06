Exposición de Yayoi Kusama invade el Jardín Botánico de Nueva York

Espectaculares instalaciones florales de acero pintadas en tonos vibrantes de amarillo y rosa, verde y azul y cubiertas de lunares envuelven a los visitantes del jardín. Calabazas gigantes, flores, un pulpo abstracto y formas caprichosas llevan nombres como "Quiero volar al universo". Es la nueva exposición de la artista japonesa Yayoi Kusama, en el Jardín Botánico de Nueva York.

Kusama’s Dots, Flowers Breathe Life Into Pandemic New York | U.S. News® https://t.co/KgNDmq6a92 — Newsians (@kalsi_aman1) May 5, 2021

"Estamos en el Jardín Botánico de Nueva York. Estamos super emocionados. Nuestro programa de verano de este año es "KUSAMA: Cosmic Nature" y presenta la obra de arte de Yayoi Kusama. Tiene una larga historia de conexión con el mundo natural a través de su obra de arte. Y creció en un vivero de semillas al norte de Tokio y cuando era niña, retozaba por campos de flores con violas y calabazas y comenzó a dibujar bastante temprano en su carrera.", dijo Karen Daubmann, vicepresidenta de exhibiciones y participación de la audiencia en el jardín del Bronx. "Kusama tiene muchos seguidores de personas que aman su arte y quieren sumergirse en él".

La lluvia no pudo mantener alejados a los clientes ya que la exposición "KUSAMA: Cosmic Nature" se inauguró este 5 de mayo después de un año de retraso debido a la pandemia.

Exposición de Yayoi Kusama llega al Jardín Botánico de NY. REUTERS.

"Hemos visto a gente venir aquí y celebrar el arte y el artista, pero celebrando estar juntos de nuevo con sus amigos y experimentar algo inspirador, algo más grande, algo alegre", dijo Daubmann.

En el verano, los visitantes pueden ingresar a la "Ilusión de la habitación con espejo infinito dentro del corazón" de Kusama en el jardín.

Exposición de Yayoi Kusama llega al Jardín Botánico de NY. REUTERS.

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Obras inspiradas en alucinaciones

Kusama, de 92 años, se fue de Japón a los 27 años y se fue a Nueva York, donde se hizo un nombre al pintar motivos inspirados en alucinaciones de luces intermitentes, puntos y flores que ha visto desde la infancia.

Kusama ha dicho que Nueva York le provocó neurosis. Alrededor de 1977, unos años después de regresar a Japón, ingresó voluntariamente en un hospital siquiátrico y todavía vive allí, siendo llevada a su estudio cercano cada mañana.

"KUSAMA: Cosmic Nature" estará disponible hasta el 31 de octubre.