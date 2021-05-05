Estados Unidos apoya liberar las patentes de las vacunas COVID

Estados Unidos apoya exención en patentes de vacunas contra Covid-19. La medida flexibilizaría las reglas de patentes de los biológicos contra el nuevo virus en un intento por acelerar el fin de la pandemia en todo el mundo. Así, los fármacos que se están inyectando, se podrían producir en varios países para apresurar el proceso de inoculación.

Biden respalda eliminar patente de vacuna Covid

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles su entero apoyo a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio, cediendo a la creciente presión de legisladores demócratas y de más de 100 países.

Biden, que había respaldado una exención durante la campaña presidencial de 2020, expresó su respaldo tras un discurso en la Casa Blanca.

La principal negociadora comercial de la administración del presidente Joe Biden, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, emitió un comunicado, anunciando el apoyo del gobierno estadunidense a la medida propuesta, que eliminaría temporalmente ciertos derechos de propiedad intelectual para ayudar a países a responder a la pandemia.

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Buscan liberar patente para acelerar el fin de la pandemia

"Esta es una crisis sanitaria mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias", detalló Tai en el escrito.

"El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero al servicio de poner fin a esta pandemia del nuevo coronavirus, apoya la eliminación de esas protecciones para las vacunas contra el COVID-19".

Tai dijo que Estados Unidos participaría en las negociaciones basadas en textos de la OMC para asegurar que la exención pueda producirse, pero advirtió que esas negociaciones llevarían tiempo, eso y que además, las decisiones de la Organización Mundial del Comercio requieren el consenso de todos los miembros.

Estados Unidos y varios otros países habían bloqueado previamente las negociaciones sobre la propuesta de exención liderada por India y Sudáfrica, destinada a ayudar a los países en desarrollo a producir vacunas contra el COVID-19 usando la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

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