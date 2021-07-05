Florida ya se prepara para la llegada de Elsa

El estado de Florida se prepara para la tormenta tropical Elsa, luego de que está tocó a tierra el lunes por la tarde en la costa sur de Cuba, con rachas de viento sostenido de hasta 85 kilómetros por hora.

Llenar sacos con arena y comprar de provisiones son algunas de las acciones que los residentes del estado han realizado para prepararse contra el meteoro.

A pesar de que se espera que la Elsa se debilite mientras cruza Cuba, es posible que se vuelva a fortalecer en las aguas cálidas del Golfo de México, por lo que hay alertas vigentes de tormenta tropical y de marejada ciclónica en gran parte de la costa occidental de Florida emitidas por el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Se espera que Elsa pase cerca de los Cayos de Florida el martes temprano y toque tierra el miércoles, cerca de la región de San Petersburgo y Tampa Bay.

La tormenta podría traer más de 100 milímetros de lluvia además de tornados y vientos fuertes.

El acercamiento de la tormenta obligó a los funcionarios de Florida a demoler la parte restante de un condominios que se derrumbó en Surfside, matando al menos a 28 personas y más de 117 desaparecidas.

Los meteorólogos pronostican una temporada de huracanes activa en el Atlántico de 2021 por encima de lo normal, después de una temporada de 2020, la más intensa registrada, produjo 30 tormentas tropicales con nombre.

5 pm advisory - #Elsa moves further inland over western Cuba on its way to the Straits of Florida. Thunder and squalls will increase this evening and tonight across our area. Rainfall amounts of 3-5 inches, isolated 8 inches. High tides tomorrow morning will be 1 ft above normal. pic.twitter.com/vhAHzuSQJs — NWS Key West (@NWSKeyWest) July 5, 2021

Afectaciones en Cuba tras el paso de Elsa

La tormenta tropical Elsa azotó la costa centro-sur de Cuba el lunes el lunes 5 de julio con fuertes lluvias y ventarrones.

Más de 100,000 personas en Cuba fueron evacuadas de zonas propensas a inundaciones o viviendas inseguras en el camino potencial de la tormenta, la mayoría a casas de familiares y amigos, pero miles también a refugios gubernamentales, informaron medios estatales.

Las marejadas ciclónicas afectaron la costa sur de Cuba, mientras que partes del país experimentaron fuertes lluvias y ventarrones, dijo el Instituto de Meteorología de Cuba. Los meteorólogos dijeron que las lluvias de Elsa podrían resultar positivas para la agricultura siempre que no fueran demasiado intensas.

Se espera que la tormenta salga del país durante la noche al este de La Habana, entre Mayabeque y la ciudad de Matanzas.

Elsa dejó 3 fallecidos y causó estragos en partes de Barbados, Santa Lucía, Haití, Jamaica y República Dominicana mientras se movía hacia el noroeste.

Te puede interesar: Tormenta “Elsa” se acerca a Cuba en su avance a Florida