Tormenta “Elsa” se acerca a Cuba en su avance a Florida

La tormenta tropical "Elsa" está a horas de tocar tierra en la zona centro-oeste de Cuba en su camino a Florida, de acuerdo con la actualización de las 8:00 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta avanza con vientos sostenidos de 104 kilómetros por hora y en la actualización más reciente se ubicaba a 88 kilómetros de Cayo Largo, Cuba, una isla pequeña ubicada en la costa sur del país caribeño.

De acuerdo con un reporte de la presidencia cubana, se prevé que "Elsa" toque tierra en la costa sur de Matanzas durante las próximas horas, con vientos de al menos 100 kilómetros por hora. De acuerdo con autoridades cubanas, el fenómeno se desplaza a una velocidad promedio de 22 kilómetros por hora.

INSMET

Fecha: 5 de julio de 2021

Hora: 09:00 am



AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 22



TORMENTA TROPICAL ELSA



… se aproxima a la costa sur de #Matanzas …



➡️Vientos: 100 km/h

➡️Presión: 1006 hPa

➡️Velocidad: 22 km/h#Cuba🇨🇺



👉https://t.co/y1PakoPNJV pic.twitter.com/lX4G28jswO — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) July 5, 2021

El Instituto de Meteorología de la República de Cuba (Insmet) catalogó a "Elsa" como el ciclón tropical número 22 de la temporada para la isla, y se prevé que continúe con su trayectoria rumbo al noroeste del país, atravesando por completo el territorio cubano y saliendo de nuevo al mar para continuar con su trayectoria rumbo a Florida.

Autoridades de Cuba prevén que las lluvias que dejará "Elsa" provoquen inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que al menos 180 mil personas fueron trasladadas a refugios temporales desde este domingo.

Tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos como el Insmet cubano prevén que la tormenta se debilitará durante su paso sobre la isla, aunque no impedirá su avance rumbo a Estados Unidos.

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Prevén impacto de Elsa en Tampa Bay

Las proyecciones meteorológicas prevén que "Elsa" continúe su trayectoria rumbo a la Península de Pinellas, Florida, e impacte la región norte de Tampa Bay el miércoles, manteniendo su estatus de tormenta tropical.

Posteriormente, se estima que continuará su trayectoria hacia los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte para volver al Atlántico como una depresión tropical, durante el jueves por la noche.

Por ahora la zona de Surfside, Florida, donde se derrumbó un edificio de departamentos la semana pasada, permanece fuera de la zona de trayectoria de "Elsa", pero autoridades locales decidieron demoler el resto de la estructura como medida preventiva en caso de que la tormenta cambie su trayectoria en algún momento.

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