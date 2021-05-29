Iraq: niña de 11 años pepena y así, mantiene a su familia

Sahar Shabaan, que vive en la ciudad iraquí rica en petróleo de Kirkuk, junto con sus dos hermanos menores, pepena por las calles recolectando latas y piezas de metal, que luego vende para cubrir sus gastos.

Sahar afronta las difíciles condiciones meteorológicas para compensar la pérdida de ingresos que enfrenta la familia como consecuencia de la enfermedad de su padre que le impide trabajar, haciéndolo totalmente dependiente de ella.

🇮🇶👧 Niña de 11 años mantiene a una familia de seis miembros en Irak pic.twitter.com/ZoUyTYXT47 — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 29, 2021

Niña de 11 años mantiene a una familia de 6 integrantes

"Todos los días, salgo temprano en la mañana para ganarme la vida, para ganar un poco de dinero para comprar medicamentos para mi papá enfermo, para comprar comida para la casa. Gracias a Dios logramos gradualmente conseguir una fuente de ingresos".

Cada día, Sahar gana el equivalente a 15 pesos mexicanos, apenas lo suficiente para pagar los medicamentos de su padre, la comida y la renta de la vivienda. Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfrenta, Sahar desea que algún día ella y sus hermanos puedan reanudar sus estudios.

"Siempre me irrita cada vez que veo a mis amigos yendo a la escuela, pero así es la vida. Definitivamente todas las personas tienen el deseo de estudiar, pero mi padre está enfermo y no puedo abandonarlo e ir a la escuela. Mis hermanos aún son jóvenes y necesitan estudiar. Quiero que vuelvan a la escuela".

La economía iraquí ha sido golpeada por años de guerras y ahora, los problemas financieros se agravaron con los meses de bloqueo debido a la pandemia de Covid-19.

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Dejó la escuela y ahora se dedica a pepenar

Conforme a declaraciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 7,3 por ciento de los niños iraquíes de entre 5 y 17 años están vinculados a diversas formas de trabajo infantil, incluido el de explotación.

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