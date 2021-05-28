Dos alpinistas, enfermos de Covid-19, llegan a la cima del Everest

Los alpinistas Sigurdur Sveinsson y Heimir Hallgrímsson lograron llegar a la cima del monte Everest, pero lo hicieron enfermos de Covid-19, de acuerdo con el relato que realizaron a través de sus redes sociales.

Los dos alpinistas islandeses lograron llegar a la cima del Everest después de 67 días de viaje, sin embargo, en su trayectoria comenzaron a tener síntomas de Covid-19.

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De acuerdo con un mensaje que postearon el jueves pasado, los alpinistas comenzaron a sentir el agotamiento y a toser cuando estaba a siete mil metros de altura, a dos mil metros de llegar a la cima del Everest.

“En el descenso, comenzamos los dos a sentirnos muy cansados, a toser y a encontrarnos mal”, afirmaron.

Alpinistas dieron negativo a Covid-19 previo a subir al Everest

A los dos alpinistas se les realizó una prueba de Covid-19, que resultó negativa, por lo que emprendieron su viaje hacia la cima del Everest.

Sigurdur Sveinsson y Heimir Hallgrímsson subieron al Everest para recaudar fondos para una organización que atiende a niños con enfermedades crónicas.

Al tener dificultades para llegar al campamento base, otros alpinistas indicaron que era imposible hacerles una prueba de Covid-19.

A pesar de la enfermedad, los alpinistas continuaron con su viaje y lograron llegar a la cima el lunes alrededor de las 4:30 horas local de Nepal, al bajar pudieron realizar una prueba que confirmó que eran positivos a Covid-19.

Alpinistas con Covid-19 celebran alcanzar la cima del Everest

“Seis meses antes de ese momento llamé a Siggi y le hice la pregunta básica sobre si no estaba dispuesto a escalar el Everest conmigo. Habíamos escalado el pico más alto de Islandia y el Mont Blanc en 2018, pero siempre en un grupo de más escaladores.

No podría estar más agradecido de haber experimentado el sueño de mi infancia de estar en la cima más alta del mundo con alguien que no fuera Siggi”, escribió uno de ellos, tras la hazaña de llegar a la cima del Everest.

Casos de Covid-19 aumenta entre alpinistas en el Everest

Durante las últimas semanas se han registrado varios casos de Covid-19 entre alpinistas, según relató a medios la alpinista mexicana Viridiana Álvarez, quien también subió al Everest y agregó que al menos la mitad del campamento base estuvieron hospitalizados.

A pesar del brote de Covid-19 en el Everest, el gobierno de Nepal continúa permitiendo el ascenso de alpinistas, a diferencia del año pasado, que canceló las expediciones por la pandemia.

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