A principios de este mes de mayo, el sherpa nepalí subió en grupo al monte y alcanzó la cima por vigésima quinta vez. Este martes Kami Rita llegó a Katmandú luego de conquistar el Everest en 25 veces.

Kami Rita Sherpa batió su propio récord el 7 de mayo, que desde hace dos años estaba en 24, después de ascender como parte de un grupo que fue el primero en llegar a la cima en más de un año.

El grupo ha alcanzado la cima del monte Everest a las 18:00 horas de Nepal, convirtiéndose en los primeros escaladores de la temporada en conquistar la cima de la montaña más alta del mundo desde el lado nepalí, informó Mingma Sherpa, presidente de Seven Summit Treks.

Líder de equipo

Rita ha sido líder del equipo de fijación de cuerdas, junto con otros 11 sherpas escaladores.

El alpinista había sido contratado por la compañía Seven Summit Treks para formar parte del equipo de "doctores de hielo" encargados de fijar las cuerdas y escaleras que faciliten el camino a otros escaladores hasta el Campamento 2, que se encuentra a unos 6,400 metros de altura, de esta montaña de 8,848,86 metros.

Con la apertura de la ruta, más de 400 alpinistas extranjeros intentarán escalar la montaña más alta del planeta.

Kami, que lleva su nombre de pila, escaló la montaña de 8,848,86 metros a través de la ruta tradicional de la cresta sureste con otros 11 escaladores sherpas.

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La ruta fue iniciada por el neozelandés Sir Edmund Hillary y Sherpa Tenzing Norgay en 1953 y sigue siendo la más popular. La escalada más reciente de Kami batió su propio récord de 24 ascensos establecido en 2019.

Recibido en aeropuerto

Para recibir a Kami Rita, Había una pequeña multitud de partidarios en el aeropuerto, en medio de las actuales restricciones del coronavirus en las reuniones.

Dijo que esperaba que su logro representara "algo grande" para todo el país, y señaló que decidió no escalar el Everest un tiempo adicional debido a un mal sueño y los sentimientos que experimentó.

Nepal, que recibe millones de dólares en ingresos de los escaladores cada año, emitió 408 permisos de escalada para el Everest para la temporada de escalada de abril a mayo de este año, después de cerrar el pico el año pasado debido a la pandemia.

