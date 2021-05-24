La legendaria banda británica de rock, The Who ya tiene su moneda

"Una de las bandas de rock más populares de todos los tiempos está lista para tomar el centro del escenario con su propio set de monedas coleccionables", expresó a través de su cuenta de Twitter la Royal Mint, al rendir homenaje a la legendaria banda británica de rock, The Who.

One of the most popular rock bands of all time are ready to take centre stage on their very own set of collectable coins – and it’s time for us to reveal Who they are! Introducing @TheWho, as the latest coin in our Music Legends Series > https://t.co/7ZNilRAEjr pic.twitter.com/gsSwYBJ2Yp — The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 24, 2021

CARACTERÍSTICAS MUY DE THE WHO

La moneda fue diseñada por el artista, Henry Gray, tiene muy marcadas características de la banda como son: la bandera de la Union Jack, que es la bandera del Reino Unido, también aparece una guitarra Rickenbacker, la cual toca el guitarrista de la banda, Pete Townshend, quien además es cantante y compositor.

Sobre la guitarra aparecen unos flipper bat, partes de una mesa de pinball, que hacen referencia a su cuarto disco y primera ópera rock de The Who llamada "Tommy", álbum que cumplió 52 años este 23 de mayo de 2021.

El precio de esta moneda coleccionable, está entre las 13 y las 2 mil 315 libras, es decir, va desde los 366 pesos hasta alcanzar el costo equivalente a 65 mil pesos mexicanos.

ROGER DALTREY EN LA ROYAL MINT

Ahead of @TheWho coin launch, we welcomed lead singer, Roger Daltrey behind the scenes to strike one of the very first coins in the collection and meet our talented team of makers! Take a look at what Roger thought of the coin and its show stopping design. https://t.co/d2ypLHDKAK pic.twitter.com/Mgge69cJkA — The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 24, 2021

Roger Daltrey, de 77 años, quien es el fundador y voz principal de The Who estuvo en la Royal Mint de Llantrisant, en Gales del Sur, donde vio como el proceso de fabricación esta moneda conmemorativa y señaló que quedó impresionado con el diseño y dijo que resume a la banda "en una imagen".

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Daltrey agregó estar muy orgulloso de todo lo que ha hecho The Who, de ser una banda de rock diferente y única como la moneda con la cual le han rendido homenaje a este grupo.

El próximo año, The Who cumplirá 60 años de haberse formado con Roger Daltrey en la voz principal, Pete Townshend en la guitarra, teclados y voz, John Entwistle en el bajo y voz y el baterista, Keith Moon, estos dos últimos músicos ya fallecidos.

