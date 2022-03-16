Papa Franscisco evoca el espectro de una guerra nuclear

En su audiencia de este miércoles en El Vaticano, el papa Francisco evocó el espectro de una guerra nuclear en la que quien quede en pie de la humanidad tendría que volver a empezar "el día después", y pareció pedir a Dios que detenga al agresor en Ucrania.

Dios encomienda el trabajo de salvar del diluvio la vida de la tierra al más viejo de todos, al justo Noé. En el cuidado por la vida, en todas sus formas, Noé cumple el mandamiento de Dios repitiendo el gesto tierno y generoso de la creación. #BendicióndelTiempo #AudienciaGeneral — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 16, 2022

Francisco, de 85 años, dedicó su discurso en su audiencia general semanal al envejecimiento y la corrupción en la sociedad, contando la historia bíblica del Diluvio Universal que Dios utilizó para castigar a una humanidad pecadora y corrupta y al que sólo sobrevivieron Noé y su familia.

"Nuestra imaginación parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá", dijo, y luego se apartó de su texto preparado para añadir: "como la que ocurriría con una eventual guerra atómica".

El papa Francisco medita sobre el Diluvio Universal

Moscú afirma que su acción no está destinada a ocupar territorio, sino a desmilitarizar y "desnazificar" a su vecino y califica la invasión como una "operación militar especial".

Anteriormente, Francisco rechazó implícitamente ese término, diciendo que no podía considerarse "una operación militar" sino una guerra que había desencadenado "ríos de sangre y lágrimas".

La oración que el Papa leyó el miércoles, escrita por el arzobispo de Nápoles Domenico Battaglia, retrataba a un Jesús" nacido bajo las bombas de Kiev", y "muerto en los brazos de una madre en Járkov", o como "un joven de 20 años enviado al frente".

"El 'día después', si es que todavía habrá días y seres humanos, tendremos que volver a empezar desde la nada", sostuvo, el Papa sin mencionar específicamente la guerra de Ucrania en esa parte de la audiencia, celebrada ante miles de personas en el interior del Vaticano.

Sin embargo, minutos después, el Papa bajó la voz y, con un tono sombrío, leyó una oración sobre la guerra de Ucrania escrita por un arzobispo italiano.

"Señor Jesucristo, hijo de Dios, te imploramos que detengas la mano de Caín", dijo, en referencia al personaje bíblico que se volvió contra su propio hermano, atacándolo y matándolo.

Francisco, que ya ha calificado la guerra de "agresión armada inaceptable", no nombró a ningún país el miércoles. La oración continuó, con el Papa diciendo: "Cuando tú (Dios) hayas detenido la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro hermano".

Desde antes de que iniciara la guerra el Papa recibió la invitación del alcalde de Kiev para visitar esa ciudad, ahora bajo el asedio ruso.

Moscú afirma que su acción no está destinada a ocupar territorio, sino a desmilitarizar y "desnazificar" a su vecino y califica la invasión como una "operación militar especial".

Anteriormente, el papa Francisco rechazó implícitamente ese término, diciendo que no podía considerarse "una operación militar" sino una guerra que había desencadenado "ríos de sangre y lágrimas".

La oración que el Papa leyó el miércoles, escrita por el arzobispo de Nápoles Domenico Battaglia, retrataba a un Jesús" nacido bajo las bombas de Kiev", y "muerto en los brazos de una madre en Járkov", o como "un joven de 20 años enviado al frente".

