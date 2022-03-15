Alcalde de Kiev invita al papa Francisco a hacer un llamado a la paz

El alcalde de la capital ucraniana, Kiev, Vitaliy Klitschko instó al papa Francisco a viajar a la ciudad incluso en las circunstancias actuales, afirmando que su presencia allí sería "clave" para salvar vidas y lograr la paz.

La carta enviada por Vitaliy Klitschko al Papa se suma a las invitaciones anteriores al papa Francisco, por parte del líder católico de rito bizantino de Ucrania y del embajador ucraniano en el Vaticano. Es.tas invitaciones fueron realizadas antes de que iniciara la guerra

En un comunicado, el Vaticano confirmó que el pontífice recibió la misiva, fechada el 8 de marzo. Según indicó, el papa Francisco está rezando por los ucranianos, pero no mencionó la invitación ni el viaje a Kiev.

With an aching heart I add my voice to that of the common people, who implore the end of the war. In the name of God, listen to the cry of those who suffer, and put an end to the bombings and the attacks! #LetsPrayTogether #Ukraine #Peace — Pope Francis (@Pontifex) March 13, 2022

Según dijo, Kiev está dispuesta a ofrecer cualquier ayuda que sea necesaria. Si no es posible una visita, el alcalde sugirió una videoconferencia en directo o grabada que incluyera también al presidente, Volodímir Zelenski.

"Le pedimos, como líder espiritual, que muestre su compasión, que se ponga al lado del pueblo ucraniano difundiendo conjuntamente el llamado a la paz", indicó la carta.

Días después del inicio de la operación rusa en Ucrania, el Papa se comunicó vía telefónica con el presidente Zelensky.

"Creemos que la presencia (del Papa) en persona en Kiev es clave para salvar vidas y allanar el camino hacia la paz en nuestra ciudad, país y más allá", escribió Klitschko.

Pide al papa su compasión

Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia católica bizantina de Ucrania, y el embajador ucraniano en el Vaticano, Andriy Yurash, invitaron por separado al Papa a visitar el país el mes pasado. Ambas invitaciones se hicieron antes de que comenzara la guerra.

Pope Francis holds the weekly general audience at the Paul VI Hall at the Vatican, February 23, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane|GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

En su declaración, el Vaticano repitió las palabras del Papa del domingo, que rechazaron de forma implícita las justificaciones de Moscú para la invasión.

"Frente a la barbarie de la matanza de niños, inocentes y civiles desarmados, ninguna razón estratégica puede sostenerse. Lo único que se puede hacer es detener esta inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios", señaló el comunicado.

Moscú afirma que su acción no está destinada a ocupar territorio, sino a desmilitarizar y "desnazificar" a su vecino.

Rusia califica su acción de "operación militar especial". El 6 de marzo, Francisco rechazó implícitamente ese término, diciendo que no podía considerarse "sólo una operación militar", sino una guerra que había desencadenado "ríos de sangre y lágrimas".