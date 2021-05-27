En Perú chamanes predicen resultados de las próximas elecciones

Los chamanes en Perú, con cascabeles, humo e imágenes de los dos candidatos presidenciales del país andino, están tratando de predecir el ganador de una segunda vuelta polarizada que tendrá lugar el 6 de junio. Las encuestas muestran que la votación podría ser reñida.

With rattles and smoke, Peru shamans predict election outcome https://t.co/lAP4iMFPOT pic.twitter.com/sX53UVekBb — Reuters (@Reuters) May 26, 2021

Predicen cerrada elección presidencial

En una ladera pedregosa de Lima, los chamanes quemaban incienso y tocaban instrumentos musicales con coloridos trajes tradicionales para predecir el ganador entre el líder socialista Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori.

La votación podría inclinar fuertemente a Perú, rico en cobre, hacia la izquierda, y Castillo se comprometió a reescribir la constitución y recaudar porciones más grandes de la riqueza minera. O podría presagiar el regreso de la controvertida familia Fujimori, que una vez dominó la política peruana pero que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción.

"Dos candidatos se postularán en la votación del domingo y se ha visto que el próximo presidente será un hombre, un hombre porque hemos mirado a ambos", dijo Walter Alarcón, un chamán indígena.

En Perú chamanes predicen elección presidencial. REUTERS/Angela Ponce|ANGELA PONCE/REUTERS

Con humo y fotos predicen elección

Los chamanes tenían fotos de los candidatos sobre las que lanzaban humo mientras agitaban sonajeros y tocaban un instrumento de viento tradicional conocido como pututo o caracola. Otros arrojaron pétalos de flores o pincharon las fotos con espadas de metal.

No todos estaban de acuerdo sobre quién ganaría.

"He visto que Keiko Fujimori es la persona que va a llegar al gobierno y si ella va a llegar tenemos que hacerla hacer las cosas de la mejor manera y por eso estamos aquí haciendo ofrendas", dijo Ana. María Simeón.

Juan de Dios, un chamán del norte de Perú, bastión de Castillo, dijo que apoyaba plenamente al candidato socialista, cuyo repentino ascenso ha asustado a los mercados y a algunos mineros, preocupados por un cambio brusco en la política del país.

“Hemos venido a levantar al señor Pedro Castillo ya que mucha gente no quiere verlo o no quiere que gobierne el Perú”, dijo de Dios. "Hemos venido a fortalecerlo con buenos vientos".

En Perú chamanes predicen elección presidencial. REUTERS/Angela Ponce|ANGELA PONCE/REUTERS

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El chamán dijo que habían realizado un ritual con la planta Wachuma, que se usa en la medicina tradicional andina.

"Es una planta sagrada y a través de nuestra visualización, hemos podido ver que un señor va a ser presidente de Perú el 6 de junio", dijo.

