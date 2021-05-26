Iluminan Torre Eiffel con electricidad generada por hidrógeno

La torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de la "ciudad luz", ha sido iluminada con hidrógeno libre de carbono con la finalidad de sensibilizar acerca de la necesidad de una transición ecológica que sea basada en energías renovables.

Con esta muestra, que fue apoyada por el Ayuntamiento de París, se muetra el actual plan que la nación gala tiene para una transición energética en Francia que ha volteado a ver al hidrógeno como una oportunidad para hacer frente a los combustibles fósiles.

✨Illuminée grâce à de l’hydrogène renouvelable ! 😍 https://t.co/Uj5CH0ktyp — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 26, 2021

Un generador de energía que usaba el mismo tipo de batería de combustible de hidrógeno instalado en automóviles, produjo la electricidad para iluminar la torre. El generador con una potencia máxima de unos 100 kilovatios solo emite vapor de agua.

A través de un comunicado, Pierre Rabadan, teniente de alcalde a cargo del Deporte, señaló que los Juegos Olímpicos de 2024 serán un "horizonte" para el desarrollo de hidrógeno renovable, y reconoció que la ciudad aspira a consumir menos carbono.

Espectáculo de luces en torre Eiffel

Un juego de luces se reflejó en la estructura de la emblemática torre de unos 300 metros de altura. Se proyectó una escenografía de luces azules y verdes, que fue acompañada por una composición musical de Jean-Benoît Dunckel.

Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas:

"Francia dispone ya de numerosos actores posicionados sobre esta tecnología de futuro".

Francia dedicará 7,000 millones de euros hasta el año 2030 para el desarrollo de la producción de hidrógeno renovable.

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La iniciatova que incluye en el proyecto "El París del hidrógeno", ha sido desarrollada por EODev, una empresa encargada de los trabajos de investigación realizados a bordo del barco "Energy Observer".

Desde el año 2017, el Energy Observer, una especie de laboratorio de la transición energética, ha navegado más de 64, 000 kilómetros alrededor de todo el mundo sin producir emisiones, debido a una combinación de hidrógeno y energías renovables.