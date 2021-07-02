Reanudan búsqueda de cuerpos y rescate de sobrevivientes en Miami

Los equipos de rescate y recuperación reanudaron la recolección entre los escombros de un complejo de condominios de Florida parcialmente derrumbado el jueves pasado, casi 15 horas después de que se suspendiera la búsqueda de decenas de víctimas que se creían enterradas entre los escombros hace una semana por motivos de seguridad.

El renovado esfuerzo de búsqueda comenzó poco después de una visita al sitio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió asistencia federal y ofreció consuelo a las familias de los muertos y desaparecidos en el desastre del 24 de junio.

Authorities in Florida suspended the search-and-rescue operation for those killed and missing after last week's condominium collapse due to concerns about the stability of the remaining structure https://t.co/7KS0t7BoXK pic.twitter.com/jdNFzZ323v — Reuters (@Reuters) July 1, 2021

Biden, cuya experiencia personal con la tragedia ha marcado su carrera política, viajó a Florida para retomar el papel de "consolador en jefe" una semana después de que el condominio de 12 pisos en Champlain Towers South se derrumbara parcialmente durante la noche mientras los residentes dormían.

Cifras preliminares: 18 muertos y 145 desaparecidos por derrumbe en Miami

El número de muertos confirmados se mantuvo en 18 después de la recuperación de seis víctimas más cuyas muertes se confirmaron el miércoles, incluidos dos niños, de 4 y 10 años, dijo el jueves la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Otras 145 personas seguían desaparecidas y temidas atrapadas en los montones de hormigón pulverizado, madera astillada y metal retorcido. Cava anunció que la búsqueda de los montículos de escombros se reinició alrededor de las 4:45 p.m. hora local una vez que las autoridades determinaron que era lo suficientemente seguro para hacerlo.

La operación, que había continuado durante todo el día poco después del colapso, se detuvo aproximadamente a las 2 a.m. del jueves cuando el movimiento detectado en el campo de escombros generó preocupaciones de que una parte de la torre aún en pie pudiera colapsar sobre los equipos de búsqueda.

Reanudan labores de búsqueda en Miami. REUTERS/Joe Skipper|JOE SKIPPER/REUTERS

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Biden reconoció que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se atenuaban con cada día que pasaba, pero dijo que era posible que alguien pudiera salir vivo.

Cava dijo que las autoridades estaban procediendo con planes para demoler de manera segura la sección del condominio de 12 pisos que aún estaba en pie mientras los equipos continuaban con sus esfuerzos de búsqueda.