El Digital News Report 2021, del Instituto Reuters, reconoce a TV Azteca Noticias como medio líder y de mayor alcance en México. La televisión y la radio tradicionales se mantienen como los medios más populares en México mientras que la prensa tradicional sigue manteniendo un papel importante.

Radio y televisión continúan siendo importantes para llegar millones de personas que no tienen internet.

TV Azteca Noticias, medio líder y de mayor alcance en México

Azteca Noticias, medio con mayor alcance en México: Digital News Report 2021|Digital News Report 2021

En el rubro de alcance (semanal) de medios tradicionales (TV, radio y medios impresos), Azteca Noticias se mantiene como líder con un alcance del 43 por ciento de "uso semanal" y con un 32 por ciento de "uso al menos 3 días a la semana".

Azteca Noticias, medio líder en México|Azteca Noticias

Medios digitales y redes sociales en México

Los medios digitales y las redes sociales continúan como las fuentes de noticias de gran popularidad en México.

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Portal de Azteca Noticias entre los de mayor alcance en México

El portal de Azteca Noticias se encuentra entre los portales de mayor alcance e índice de confianza en nuestro país.

Azteca Noticias entre los portales de mayor alcance en México|Digital News Report 2021



En el rubro de alcance (semanal) "online", el portal del Azteca Noticias se mantiene entre los de mayor alcance semanal con un 24 por ciento de uso (a la semana) y con un 16 por ciento en el consumo de "uso al menos 3 días a la semana".

Azteca Noticias, medio líder en México: Digital News Report 2021|Azteca Noticias

Mayor número de acceso a las noticias "online" se produce mediante teléfonos inteligentes

Azteca Noticias, medio líder en México|Azteca Noticias

Conforme al Digital News Report 2021, del Instituto Reuters:

El 18 por ciento de personas pagan por noticias "online".

El 49 por ciento de las personas comparten noticias.

El 37 por ciento de las personas mostró confianza en las noticias en general.

Un 43 por ciento confía en las noticias que "uso" (semanal o cada tercer día).

El 40 por ciento confía en las noticias que obtiene en buscadores

Por último, un 35 por ciento confía en las noticias en redes sociales.

Azteca Noticias, medio líder en México

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