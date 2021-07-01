Azteca Noticias, medio líder en México: Digital News Report 2021
El Digital News Report 2021, del Instituto Reuters, reconoce a TV Azteca Noticias como medio líder y de mayor alcance en México.
El Digital News Report 2021, del Instituto Reuters, reconoce a TV Azteca Noticias como medio líder y de mayor alcance en México. La televisión y la radio tradicionales se mantienen como los medios más populares en México mientras que la prensa tradicional sigue manteniendo un papel importante.
Radio y televisión continúan siendo importantes para llegar millones de personas que no tienen internet.
TV Azteca Noticias, medio líder y de mayor alcance en México
En el rubro de alcance (semanal) de medios tradicionales (TV, radio y medios impresos), Azteca Noticias se mantiene como líder con un alcance del 43 por ciento de "uso semanal" y con un 32 por ciento de "uso al menos 3 días a la semana".
🎬 Our Digital News Report 2021 is out today. See how new consumption worldwide is changing in this 2-minute video.— Reuters Institute (@risj_oxford) June 23, 2021
Read the report by @nicnewman @richrdfletcher @annisch @simgandi Craig T. Robertson @rasmus_kleis here: https://t.co/eh5CyMAisl#DNR21 pic.twitter.com/eRKihrUVIn
Medios digitales y redes sociales en México
Los medios digitales y las redes sociales continúan como las fuentes de noticias de gran popularidad en México.
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Portal de Azteca Noticias entre los de mayor alcance en México
El portal de Azteca Noticias se encuentra entre los portales de mayor alcance e índice de confianza en nuestro país.
En el rubro de alcance (semanal) "online", el portal del Azteca Noticias se mantiene entre los de mayor alcance semanal con un 24 por ciento de uso (a la semana) y con un 16 por ciento en el consumo de "uso al menos 3 días a la semana".
Mayor número de acceso a las noticias "online" se produce mediante teléfonos inteligentes
Conforme al Digital News Report 2021, del Instituto Reuters:
El 18 por ciento de personas pagan por noticias "online".
El 49 por ciento de las personas comparten noticias.
El 37 por ciento de las personas mostró confianza en las noticias en general.
Un 43 por ciento confía en las noticias que "uso" (semanal o cada tercer día).
El 40 por ciento confía en las noticias que obtiene en buscadores
Por último, un 35 por ciento confía en las noticias en redes sociales.
Azteca Noticias, medio líder en México
Reuters Institute for the Study of Journalism
University of Oxford
13 Norham Gardens
Oxford, OX2 6PS
United Kingdom
¡El Digital News Report 2021 ya en español!— Reuters Institute (@risj_oxford) July 1, 2021
📊Datos de 🇦🇷🇨🇱🇲🇽🇧🇷🇨🇴🇵🇪🇪🇸🇵🇹
👩🏾🏫Análisis de @nicnewman @dragz @annisch @simgandi Craig Robertson y @rasmus_kleis traducido por @abel_ez y @StorydataBcn con apoyo de @FundacionGabo
📱Léelo https://t.co/0khyexjBDz
📺Claves en vídeo #DNR21 pic.twitter.com/2Uzxnxlu8m