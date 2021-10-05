Roscosmos la agencia rusa espacial, ha lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, la nave Soyuz MS-19 con tres viajeros rusos a bordo: el veterano cosmonauta Anton Shkaplerov, el conocido director de cine Klim Shipenko y la actriz Yulia Peresild. Rusia rodará la primera película en el espacio.

En la Estación Espacial Internacional permanecerán 12 días para rodar El largometraje que lleva el nombre provisional de "The Challenge" ("El desafío").

Después de lograr enviar el primer satélite al espacio, el primer perro, el primer hombre y la primera mujer, Rusia busca ser el primer país también en rodar en la estratosfera una cinta larga de ficción, desbancando los planes de la NASA, que aspiraba a filmar en colaboración con Space X, la compañía del multimillonario Elon Musk, una película protagonizada por Tom Cruise.

La historia de la película

La cinta rusa El desafío, producida por Canal Uno y Roscosmos, contará la historia de una cirujana (Yulia Peresild) que debe viajar sin apenas preparación al espacio para tratar de salvar la vida de un cosmonauta enfermo que no puede regresar a la Tierra.

La tripulación cinematográfica ha abordado sonriente la nave, como se ha podido ver en la retransmisión en directo de Roscosmos, que Canal Uno ha puesto en marcha en varios idiomas.

Para la agencia espacial rusa, El desafío es una oportunidad también de mejorar su imagen después de una serie de reveses, escándalos de corrupción y lanzamientos fallidos.

El hito de Shkaplerov, Shipenko y Peresild llega precedido por una inmensa campaña de publicidad con la que Roscosmos busca quitarse en parte el mal sabor de boca del golpe que le supuso perder el monopolio de los viajes a la estación orbital el año pasado, cuando SpaceX completó el envío con éxito de astronautas.

También participarán los astronautas que están en la ISS

El lanzamiento del equipo de El desafío, en la que se espera que también los astronautas que están ahora en la ISS hagan una intervención breve de un personaje.

Desde entonces, Canal Uno y Roscosmos han acelerado al máximo para superar el proyecto de Hollywood, que se había anunciado cuatro meses antes.

Cómo fue la selección de la actriz

Para protagonizar la cinta, Roscosmos inició un proceso de selección abierto a mujeres de entre 25 y 40 años, a las que no se exigía ninguna experiencia como actriz aunque sí algunas especificidades: ser de nacionalidad rusa, pesar entre 50 y 70 kilos y tener una circunferencia pectoral de hasta 112 centímetros.

Además debían poder correr un kilómetro en tres minutos y medio, nadar 800 metros estilo libre en 20 minutos y lanzarse desde un trampolín de tres metros "con una técnica impresionante", decía el anuncio.

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Se presentaron 3,000 mujeres a las pruebas y quedaron 20 finalistas que, además de nuevos exámenes médicos, tuvieron que recitar un texto de Aleksandr Pushkin.

La elegida fue finalmente una actriz profesional muy conocida en Rusia Yulia Peresild, de 37 años.

La intérprete junto con el director Shipenko de 38 años, y el coronel Shkaplerov, de 49 y un equipo paralelo de suplentes, han pasado por meses de pruebas médicas y riguroso entrenamiento. Ahora se enfrentarán a nuevos retos en el espacio, donde Shipenko tendrá que encargarse, por ejemplo, de la cámara adaptada para trabajar en ingravidez, la iluminación y el sonido.

