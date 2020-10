Senador Gutiérrez Castorena confirmó que dio positivo por Covid-19

Daniel Gutiérrez Castorena se convirtió en el tercer senador que da positivo por Covid-19 en la última semana. A través de redes sociales, el morenista dio a conocer los detalles sobre su situación.

Gutiérrez Castorena reveló que tiene coronavirus; sin embargo, dijo que no presenta síntomas y se siente bien. Además, indicó que seguirá con sus funciones legislativas pero lo hará desde casa, como dictan los protocolos en este caso.

“A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a Covid-19, no he presentado ningún síntoma. Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo esta mañana que 22 personas en el Senado han resultado contagiadas, entre las cuales hay tres senadores: Josefina Vázquez Mota (PAN) , Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y ahora Gutiérrez Castorena.

Cabe recordar que la semana pasada, el senador morenista Joel Molina perdió la vida a los 67 años de edad a causa del coronavirus.