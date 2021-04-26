Si el diputado Benjamín Huerta de Morena cometió ilícitos tiene que pagar por ello: Monreal

Ciudad de México. El coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó como lamentable los presuntos hechos de los que se le acusan al diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, señalado de abuso a menores de edad. El senador Monreal dijo que todo aquel que cometa ilícitos tiene que enfrentar a la ley y pagar por ello.

“Son situaciones muy lamentables. No soy juez y todo el que comete una actitud, conducta ilícita, tiene que pagarlo. Eso es todo. No hay ningún problema”.

Ricardo Monreal también respondió al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que el derecho es un valor de los conservadores y la justicia de los progresistas. Monreal señaló que el Estado de Derecho y la justicia son disposiciones legales que todos debemos cumplir y a lo que debemos apegarnos.

“El Estado de Derecho es un conjunto de normas a las que todos nos tenemos que obligar a cumplir. Yo creo en el Estado de Derecho y creo en la justicia”.

Ricardo Monreal también fue cuestionado en relación a los hechos que involucran a su hermano, David Monreal, candidato de su partido al gobierno de Zacatecas y quien realizó tocamientos indebidos a una mujer. Aunque el fin de semana el senador participó en diversos actos de campaña a favor de David Monreal, ahora el legislador se concretó a decir que no externa opiniones sobre ese asunto porque se trata de su hermano y lo quiere mucho.

“No opino de campañas. Es mi hermano y lo quiero mucho”.