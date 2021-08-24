Solicita ayuda urgente para damnificados en Haití. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha solicitado 15 millones de dólares para cubrir las necesidades "críticas" de los afectados por el terremoto en Haití, que ha dejado más de 2,200 muertos y más de 12,000 heridos.

137,000 familias en una situación vulnerable.

La OIM detalló que el montante se destinará a refugios temporales para los damnificados, apoyo mental y prevención contra la covid-19 para unas 137,000 familias que han quedado en una situación "vulnerable" tras el terremoto, que también ha dejado 53,000 edificios destruidos y 77,000 seriamente dañados. "Para los primeros meses, necesitamos al menos 15 millones para proporcionar refugio, ayudar a los haitianos afectados a volver a sus hogares y asegurar que tienen los medios esenciales", señaló la jefa adjunta de la misión de la OIM en Haití, Federica Cecchet.

También la ONU, a la que la OIM está asociada desde 2016, dijo por medio de su portavoz, Stephane Dujarric, que el subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Ramesh Rajasingham, se encuentra en la isla caribeña para una evaluación de la situación.

La visita de Rajasingham está precedida de la de otro alto funcionario de las Naciones Unidas, en las que se han comprometido "no solo a brindar apoyo vital para la respuesta inmediata al terremoto, sino también durante la fase de reconstrucción".

Te puede interesar:

Nueva York hace obligatoria la vacuna COVID-19 a maestros

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha desplegado una misión de ayuda en Haití, como informó por medio de un tuit su directora, Samtha Power. Al mensaje de Power le siguió un tuit del secretario de Estado, Antony Blinken, corroborando la ayuda.

Estados Unidos amigo cercano

"Estados Unidos sigue siendo un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití. Continuaremos apoyando a Haití durante este tiempo desafiante y brindando asistencia después del terremoto", expresó el máximo diplomático estadounidense.

Haití está recibiendo ayuda internacional en forma de suministros humanitarios y equipos de rescate que trabajan tras el terremoto. Sin embargo, aunque la ayuda ya está en el país, es difícil conseguir que se materialice su distribución debido a los graves daños producidos por el terremoto en infraestructuras como carreteras o puentes. Además hay bandas criminales que controlan el acceso a ciertas regiones.

