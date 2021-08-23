Nueva York hace obligatoria la vacuna COVID-19 a maestros

Los maestros y el personal de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deberán vacunarse contra la COVID-19, dijo el alcalde Bill de Blasio el lunes 23 de agosto, mientras la ciudad está bajo presión para que más residentes reciban la vacuna, de manera que se pueda frenar la propagación de la altamente contagiosa variante Delta .

El departamento de salud de la ciudad emitirá una orden que exige que los cerca de 148,000 miembros del personal del distrito escolar más grande de Estados Unidos reciban al menos una dosis de cualquier vacuna antes del 27 de septiembre, dijo de Blasio. En la ciudad de Nueva York, las escuelas programaron su regreso a clases el 13 de septiembre.

Por primera vez para los empleados de la ciudad, el personal del Departamento de Educación ya no tendrá la opción de someterse a pruebas semanales.

"Queremos que nuestras escuelas sean extraordinariamente seguras durante todo el año", dijo de Blasio en una conferencia de prensa. Al menos 63% de los empleados están vacunados contra COVID-19.

A principios de este mes, la ciudad de Nueva York requirió prueba de la vacuna COVID-19 en restaurantes, gimnasios y otros negocios. El mandato provocó una reacción violenta de algunos dueños de negocios y residentes que demandaron a De Blasio.

El último mandato también podría enfrentar la resistencia de los poderosos sindicatos que representan a los maestros y al personal de la ciudad de Nueva York.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros (UTF), dijo que la prioridad del sindicato era mantener a los niños seguros y la escuela abierta. Pero en un comunicado, agregó que "hay muchos detalles de implementación, incluidas disposiciones para excepciones médicas, que por ley deben negociarse con la UFT y otros sindicatos y, si es necesario, resolverse mediante arbitraje".

Los empleados de las escuelas en de Chicago, Los Ángeles y Washington también tiene la orden de ser vacunados.

Today we’re announcing that ALL @NYCSchools faculty and staff must be vaccinated against #COVID19 this school year. Join me #onStatenIsland for more. https://t.co/zfSxXFII2v — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 23, 2021

Aprobación total de la vacuna Pfizer BionTech

El anuncio del alcalde siguió a la noticia el lunes de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos había otorgado la aprobación total a la vacuna Pfizer/BioNTech contra la COVID-19, una medida que los funcionarios de salud pública esperan que convenza a los estadounidenses que dudan sobre las vacunas de que son seguras.

Los esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación e implementar medidas de seguridad pública, como el uso de cubrebocas en las escuelas, se han enfrentado a una firme oposición en algunas partes del país, y especialmente en algunos estados del sur que se han visto muy afectados por la variante Delta.

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