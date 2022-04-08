La mañana de este viernes despegó con éxito una nave de Space X con el primer grupo de astronautas totalmente privado jamás lanzado a la Estación Espacial Internacional.

La nave espacial, que se separó del cohete después de alcanzar la órbita, pasará todo el viernes maniobrando lentamente hasta la Estación Espacial Internacional a donde espera llegar el sábado alrededor de las 7:45 hora de Miami. Un vuelo de más de 20 horas, cuando su cápsula Crew Dragon, provista por SpaceX, se acople con la EEI.

El viaje fue negociado por la startup Axiom Space, con sede en Houston, Texas, que busca reservar viajes en cohetes, brindar toda la capacitación necesaria y coordinar vuelos a la Estación Espacial Internacional. El costo es de alrededor de 55 millones de dólares, según la última vez que Axiom reveló este dato.

La misión #Ax1 de @Axiom_Space está en camino a la @Space_Station a bordo de la cápsula Dragon Endeavour de @SpaceX, un paso clave en nuestro trabajo continuo para crear oportunidades para los viajeros espaciales en la órbita terrestre baja. https://t.co/I1Dn9Tul69 — NASA en español (@NASA_es) April 8, 2022

A bordo de la misión denominada llamada AX-1, viajan Michael Lopez-Alegría, un exastronauta de la NASA convertido en empleado de Axiom que está al mando de la misión; el empresario israelí Eytan Stibbe; el inversor canadiense Mark Pathy; y el magnate inmobiliario con sede en Ohio Larry Connor.

No es la primera vez que clientes pagan por ir a la Estación Espacial Internacional

Rusia inicio con la venta de asientos en su nave espacial Soyuz a millonarios excéntricos que pudieran pagar el viaje pero esta es la primera vez que toda la tripulación está compuesta po ciudadanos privados sin astronauras del gobierno.

La transmisión de video en vivo por Axiom mostró el vehículo de lanzamiento SpaceX de 25 pisos de altura, que consta de un cohete Falcon 9 de dos etapas coronado por su cápsula Crew Dragon, surcando los cielos azules sobre la costa atlántica de Florida sobre una cola de escape amarillenta y ardiente. El cohete reutilizable Falcon 9, volando su quinta misión, luego regresó a la Tierra, aterrizando en un barco no tripulado en el mar llamado "A Shortfall of Gravitas".

Axiom’s four-man team lifts off, riding atop a SpaceX Falcon 9 rocket, in the first private astronaut mission to the International Space Station, from Kennedy Space Center in Cape canaveral, Florida, U.S. April 8, 2022. REUTERS/Thom Baur|THOM BAUR/REUTERS

Las cámaras dentro del compartimiento de la tripulación emitieron imágenes de los cuatro hombres amarrados a la cabina presurizada, sentados tranquilamente en sus trajes de vuelo blancos y negros con casco momentos antes de que el cohete se elevara hacia el espacio.

Compartirán el entorno de trabajo ingrávido con siete miembros regulares de la tripulación a bordo de la EEI: tres astronautas estadounidenses, un astronauta alemán y tres cosmonautas rusos.

SpaceX, la compañía de financiación privada del multimillonario Elon Musk, también proporciona el cohete Falcon 9 para impulsar al Crew Dragon al espacio y dirige el control de la misión para el vuelo desde su sede cerca de Los Ángeles.

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La NASA, además de proporcionar el sitio de lanzamiento, asume la responsabilidad de los astronautas una vez que se reúnan con la estación espacial para emprender ocho días de investigación científica y biomédica.

La misión, que representa una asociación entre Axiom, SpaceX y la NASA, es promocionada por los tres como un paso importante en la última expansión de las empresas espaciales comerciales a las que los expertos se refieren colectivamente como la economía de órbita terrestre baja.

