¡Sube el telón! Broadway regresa con grandes esperanzas

Tras un cierre sin precedentes de 18 meses, Broadway vuelve a la acción este mes, con la esperanza de que los estadounidenses hayan echado de menos el teatro en vivo tanto como los actores y productores.

Broadway is BACK 🤩 Celebrate theater's revival with @broadwayleague's gorgeous new video, now playing above the Red Steps.



Watch the full #ThisIsBroadway video, narrated by @Oprah, here: https://t.co/UX9uKIyue7 pic.twitter.com/mMR5dMQ9Ot — Times Square (@TimesSquareNYC) August 30, 2021

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Cinco obras de teatro y 18 musicales se estrenarán en las próximas semanas

Una conmovedora promoción en video de Oprah Winfrey, un especial de televisión, entradas reembolsables y una semana de presentaciones al aire libre en Times Square, Nueva York, serán los puntos fuertes de los próximos estrenos.

"Creo que al público se le cae la baba por volver al entretenimiento en vivo", dijo Ken Davenport, productor de "Kinky Boots" y "Once on This Island".

"Una de las mejores cosas que hizo Broadway en los últimos 18 meses fue no intentar volver demasiado pronto. Esa política nos ha venido muy bien para asegurarnos de que los clientes confiaran en que cuando volviéramos, lo haríamos para siempre", dijo Davenport.

Hay que vacunarse y usar cubrebocas, pero el aforo no está limitado

Los protocolos acordados con los sindicatos, los productores y las autoridades de la ciudad de Nueva York estipulan que los actores, el público, los músicos y el personal tras bastidores deben vacunarse contra el COVID-19 y además, portar cubrebocas, pero el aforo de las salas no está limitado.

Según los sitios web de espectáculos, las entradas para Broadway se están vendiendo bien hasta septiembre, pero los meses siguientes podrían ser una prueba dada la tenacidad de la variante Delta y la ausencia de la mayoría de los turistas.

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La importancia del turismo para Broadway

Los turistas internacionales representaron alrededor del 19% de las ventas de entradas de Broadway en 2019, según la Broadway League. En total se vendieron más de 14 millones de entradas, lo que convierte al teatro en una de las mayores atracciones de la ciudad de Nueva York.

"Me anima que tan pronto como los espectáculos anunciaron las fechas de apertura, la gente empezó a comprar entradas. Eso me da la esperanza de que el apetito sigue estando ahí para reunirse en la oscuridad y contar historias", dijo Lin-Manuel Miranda, creador del premiado musical "Hamilton".

Unos 16 espectáculos de Broadway estrenarán en septiembre, muchos de los cuales son musicales y obras de teatro que regresan luego de años en cartelera antes del cierre.

