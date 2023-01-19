Así será la publicidad impresa para el Super Bowl 57 en Arizona.

El Super Bowl 57 está a la vuelta de la esquina y los preparativos para el gran día van a toda velocidad en Arizona, donde el gran juego se llevará a cabo en Glendale el 12 de febrero.

En la empresa de impresión de gran formato Blue Media, decenas de trabajadores están preparando pancartas, calcomanías y una variedad de gráficos que decorarán el estadio State Farm y 18 edificios en el centro de Phoenix, así como el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix y los hoteles de los equipos.

Las enormes máquinas HP Latex producen la señalización, la más grande tiene 18,000 pies cuadrados.

R.J. Orr / Vicepresidente Ejecutivo de Blue Media:

Todos están aquí atrás viendo los juegos y tan pronto como el juego termina, es como, está bien, el equipo X ganó, apaga el equipo. E Imprimes. ¿Todos de acuerdo? Está bien, genial”.

Los materiales de tela se subliman y se cosen para formar piezas grandes para las cercas del estadio, televisores y más.

Cientos de elementos de utilería del Super Bowl 57 están listos con semanas de anticipación antes del juego, pero las pancartas con los dos equipos oficiales en juego son una tarea más complicada.

👏👏👏 https://t.co/WAzEGHmF8h — Arizona Super Bowl en Español (@azsuperbowl_es) January 17, 2023

El Super Bowl 57 contará con publicidad gigantesca para el estadio y todo Arizona

Durante la gira, Reuters también pudo ver por primera vez cómo los fanáticos harán su gran entrada al estadio. Inspirándose en los muchos cañones y formaciones de rocas rojas de Arizona, la compañía está trabajando con la NFL en una experiencia inmersiva en el cañón que llevará a los asistentes al juego al área de escaneo de boletos.

"Tenemos gráficos de edificios que pueden variar hasta 70 pies de ancho por 300 pies de alto que estamos haciendo, en una variedad de tamaños y materiales diferentes, desde vinilo perforado para ventanas hasta una mezcla, porque tenemos algunos edificios que no solo tienen vidrio, pero tienen superficies texturizadas. Por lo tanto, es un material de doble superficie para las rampas de construcción. Pero como dije, todos van. El más grande que estamos haciendo es de 18,000 pies cuadrados hasta uno, los más pequeños que tienen alrededor de 10,000 pies cuadrados", aseguró Orr.

Orr dice que el trabajo en un Super Bowl comienza unos 9 o 10 meses antes. "Entonces, después de este Super Bowl, comenzaremos a trabajar en el Super Bowl 58 en abril y armaremos todo", dijo.