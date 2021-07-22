Desde Venezuela Nicolás Maduro se lanza contra el Vaticano

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que una carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, estaba "llena de odio".

En su carta, Parolin afirmó que la crisis de Venezuela solo podría resolverse si los políticos estaban abiertos al diálogo. El mensaje fue leído por el obispo auxiliar Ricardo Barreto en una asamblea de Fedecámaras en Caracas el martes.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez también asistió al evento. Esta es la primera vez en casi dos décadas que un alto funcionario del gobierno estuvo presente en la asamblea principal de la organización empresarial del país, Fedecámaras.

"Una carta completamente llena de odio, de desastre nacional, la carta de Pietro Parolin. Es extraño que el Secretario de Estado del Vaticano envíe una carta a la asamblea general de Fedecámaras. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la Asamblea de una organización empresarial venezolana? Le pregunto, ¿qué tiene que hacer? Explíqueme, Pietro Parolin, ¿qué tiene que hacer usted como canciller del Vaticano en Venezuela?", comentó Maduro en la televisión del gobierno venezolano.

Nicolas Maduro acusa al Vaticano de intromisión y odio.

Nicolás Maduro y la Iglesia Católica renuevan enfrentamientos

Se sabía que el expresidente Hugo Chávez tenía discusiones con los jerarcas de la Iglesia católica y algunos sacerdotes han criticado la administración de Maduro.

Venezuela ha sufrido una larga recesión económica que ha obligado a más de 5 millones de personas a huir del país. También se enfrenta a una profunda crisis política, por lo que las delegaciones del partido gobernante y la oposición han sugerido un diálogo. Este diálogo aún se está evaluando.

En esa misma conferencia, Maduro también habló sobre el supuesto robo del oro venezolano en los bancos de Inglaterra: "El robo de oro en el Banco de Inglaterra en Londres, están robando las reservas de oro de Venezuela que pertenecen al Banco Central de Venezuela. No pertenecen al gobierno, pertenecen a un instituto constitucional autónomo que es el Banco Central de Venezuela. Más de dos millones de dólares en oro, las barras de oro, se depositaron en el Banco de Inglaterra. Dicen que pertenecen a un gobierno que no existe en Venezuela. Crean un gobierno de Narnia, de fantasía, para robarnos ".

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