Alemania: Pareja se entera que su casa se inundó mientras vacacionaban

Emociones fuertes tras un duro aterrizaje desde Mallorca. Regine Hornack y su pareja interrumpieron sus vacaciones porque las inundaciones crearon caos en casa.

Estaban de vacaciones en Mallorca. Pero luego recibieron una llamada desde casa: la tormenta en Renania del Norte-Westfalia también golpeó la calle donde viven, por lo que su casa estaba bajo el agua. Esto instó a Regine Hornack y su pareja a tomar el primer vuelo posible de regreso a casa, a su hogar destruido.

"Me gustaría arrojar una bomba aquí. Disculpe por decirlo, pero luego podría reconstruir todo de nuevo", afirmó Regine Hornack, víctima de la inundación.

"Recibí fotos que me dan ganas de gritar y llorar. Pero todavía estamos vivos. Porque los servicios de remolque están sacan a las personas que se ahogaron en sus autos. Y eso es malo. Al menos estamos vivos".

La pareja hizo una parada previa antes de llegar a su hogar. Ellos poseen una empresa de grúas en Bad-Neuenahr-Ahrweiler, el primer lugar que visitaron a su llegada al país.

Todo lo que llega al lote da una idea de cómo debe ser la casa de Regine Hornack. "Empiezo a tener miedo de irme a casa. Un amigo ya sabe cómo se ve y me advertió: '¿De verdad quieres hacerte eso a ti mismo?'".

Una empleada intentó disipar sus miedos.

Regine Hornack llega por primera vez a su casa desde que salió de vacaciones y las inundaciones causaran estragos en su poblado, en Renania del Norte-Westfalia.|ENEX

Otro de los trabajadores, el conductor de grúa Stephan Wassmuth, comentó como lo han afectado las inundaciones: "Cuando ves toda la miseria: cómo está la gente y cómo la gente se ha visto afectada y que algunas personas han perdido todas sus pertenencias, han perdido todo su sustento. Hay casas donde el agua llegó al primer piso, arrancó paredes y ventanas. El área de la ciudad parece un campo de batalla. Hemos recuperado casas móviles que estaban a más de un kilómetro de donde estaban estacionadas ".

Las imágenes que Wassmuth tiene en la cabeza son devastadoras. Estuvo despierto por casi 48 horas tras las inundaciones.

Al llegar a casa, Regine y su pareja solo ven imágenes quea les recuerda a las películas de desastres de Hollywood. Las imágenes son abrumadoras.

No pueden acercarse en auto a su casa, pues el trabajo de salvamento cerró el paso para trabajar. De aquí en adelante, es solo a pie, por el barro.

“Sin electricidad, sin agua. Ya nada funciona. Nadie puede dormir aquí por el momento. Solía ser una hermosa casa”, recuerda Regine. Acababa de remodelar su cocina cuando las inundaciones anegaron de agua y lodo su hogar.|ENEX

La inundación, junto con el lodo, atascaron la puerta de Regine. "Ni siquiera necesito bajar al sótano", afirmó, pero esto, de cualquier manera, no es posible: está llena de agua y barro.

Las paredes reflejan cuán alto subió el nivel de agua.

Sin electricidad, sin agua. Nada funciona. Nadie puede dormir aquí por el momento. "Solía ser una hermosa casa", recuerda.

Ahora la pareja debe aceptar esta situación. Lucha como leones por un nuevo comienzo. Todos aquí tienen que soportar el sufrimiento. Afortunadamente, hay muchos que los apoyan.

Estragros de las inundaciones en Alemania

Las devastadoras inundaciones al oeste de Alemania han matado al menos a 171 personas. En Ahrweiler de Renania-Palatinado, la región más afectada por las inundaciones mortales, las muertes han aumentado a 122. Más de 763 personas han resultado heridas, mientras que otras 155 siguen desaparecidas o permanecen inalcanzables.

Con el nivel de agua descendiendo y la reconstrucción en marcha, muchas personas temen que es probable que el número de muertos continúe aumentando.

Te puede interesar: En Colombia vuelven las protestas contra el gobierno de Iván Duque