VIDEO: Imágenes muestran una situación crítica en Haití

Un fuerte sismo sacudió el oeste de Haití la mañana de este sábado.

La gente reporta derrumbes y personas atrapadas en los escombros tras fuerte terremoto en #Haití https://t.co/1gB7NfNuTG pic.twitter.com/gN8EebLWph — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2021

El sismo de magnitud prelimitar 7,2 se produjo a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y con una profundidad de 10 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Terremoto de magnitud 7.2 grados en Haití, derrumbes en varias zonas de la isla y personas atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/rN5x6MVPFO — 🆑Carlos López®️ (@HernandezJC_81) August 14, 2021

El país, con altos niveles de pobreza extrena, se estaba recuperando de un terremoto de magnitud 7 cerca de la capital hace 11 años que mató a decenas -si no cientos de miles- de personas, y destruyó muchos edificios, dejando a muchas personas sin hogar.

Terremoto de 7.2 sacude Haití; reportan a personas atrapadas entre escombros https://t.co/1gB7NfNuTG pic.twitter.com/OdumswrX4U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2021

Sin ningún reporte oficial, las imágenes publicadas al momento permiten apreciar una zona de desastre, con múltiples reportes de heridos, muertos y personas bajo los escombros, como lo muestra este video de nuestros compañeros de VOA Noticias.

Se reportan múltiples casos de personas bajo escombros

El sismo se sintió también en la vecina provincia de Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia del país.

Bertha Portuondo, una vecina del reparto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, dijo que el sismo empezó débil pero cuando se sintió como un rugido intenso, comenzaron los balanceos más fuertes.

Primeras Imágenes de Ciudad totalmente destruida por terremoto En Haití 🇭🇹, un país donde recientemente se quedó sin cabeza ahora un sismo golpea su estructura. Que suerte tan triste la de Haití. Rep. Dominicana debe acudir en ayuda a nuestros vecinos. pic.twitter.com/OR5K90b6qw — Lic. Luis A. Cabrera C.P.A (@kapulet) August 14, 2021

En las calles de Haití hay temor a que ocurra un tsunami y el Sistema de Alerta de Tsunami de Estados Unidos indicó que la amenaza de tsunami del terremoto en la región de Haití ha pasado y no hay otra amenaza. Tampoco hay alerta de tsunami para Jamaica.

