“Currículum en revisión”: la nueva estafa que busca aprovecharse de quienes buscan trabajo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta por la nueva modalidad de estafa conocida como “Currículum en revisión”, que ya ha dejado a varias personas sin dinero y sin datos personales.

Este fraude busca aprovecharse de la situación vulnerable de las personas que están en busca de empleo, utilizando falsas oportunidades laborales para ganar la confianza de las víctimas.

¿En qué consiste la estafa “Currículum en revisión”

Todo empieza con una llamada. Del otro lado del teléfono, alguien asegura que tu currículum fue recibido y que está “en revisión” para una supuesta vacante.

Suena creíble, ¿no? Sobre todo si llevas semanas enviando tu CV a diferentes empresas. Esto hace que se vuelva más fácil para los delincuentes.

El truco está en generar confianza y urgencia. Una vez que lo logran, te piden agregar el número a WhatsApp para “continuar el proceso de reclutamiento”.

Una vez en la app, pueden llegar a pedirte datos personales, documentos oficiales, información bancaria o enviarte enlaces sospechosos que pueden robar tu información o infectar tu celular con malware al momento de darle click.

Incluso pueden enviarte un código de recuperación con el que logran tomar control de tu cuenta de WhatsApp , acceder a información de todos tus contactos y otros datos.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC de la #CiudadDeMéxico, a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía de una forma de estafa, conocida como "Currículum en revisión", mediante la cual los ciberdelicuentes buscan generar confianza a través del… pic.twitter.com/MUHavFRU6B — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 21, 2026

¿Cómo saber que se trata de un fraude laboral

Si detectas alguna de estas señales, es mejor que cuelgues de inmediato:



No recuerdas haber aplicado a esa vacante

No te dicen claramente el nombre de la empresa

Te presionan para responder

Te prometen trabajo sin entrevistas formales

Te piden documentos sensibles desde el primer contacto

Aunque es de las aplicaciones más usadas, WhatsApp es bastante susceptible a la manipulación y estafas, por lo que es de vital importancia que no te agarren en "tus 5 minutos".

Así puedes protegerte de estafas al buscar empleo

Verifica siempre la empresa: busca su página oficial, redes sociales y reseñas.

Nunca compartas datos sensibles como INE, CURP, RFC, contraseñas o números de tarjeta.

No abras enlaces ni archivos de números desconocidos.

Mantén la comunicación en canales oficiales, como correos corporativos.

Desconfía de promesas rápidas o empleos “garantizados”.

Si recibes una llamada, mensaje o correo sospechoso relacionado con ofertas de empleo, repórtalo. La Unidad de la Policía Cibernética de la SSC atiende las 24 horas y puede orientarte para evitar mayores daños.

Los fraudes laborales son una realidad creciente en México, especialmente en un contexto donde miles de jóvenes buscan oportunidades.