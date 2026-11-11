Conductores y repartidores de plataformas digitales realizarán una movilización este miércoles 11 de noviembre en la Ciudad de México, con la que buscan manifestar su inconformidad por las nuevas disposiciones de movilidad que afectan a quienes trabajan mediante aplicaciones.

¿A qué hora y dónde será la marcha de repartidores en CDMX?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración de los trabajadores de plataformas digitales está prevista para las 11:00 horas de este miércoles 11 de noviembre.

El punto de reunión será la Glorieta de Camarones, en el cruce de Calzada Camarones y avenida Cuitláhuac, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco.

La convocatoria corresponde a Repartidores Unidos de México, organización que reúne a trabajadores que utilizan motocicletas y otros vehículos para realizar entregas mediante plataformas digitales.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, se contempla un aforo aproximado de 200 personas, aunque no se descarta que se sumen integrantes de otras organizaciones de trabajadores por aplicación.

¿Qué calles podrían verse afectadas por la marcha en Azcapotzalco?

Debido a que la concentración está programada en la Glorieta de Camarones, las principales vialidades que podrían registrar complicaciones son Calzada Camarones y avenida Cuitláhuac.

También se recomienda prestar atención a las calles cercanas a la colonia Clavería, particularmente durante el horario de concentración.

Alternativas viales para este miércoles 11 de noviembre

Si tienes previsto circular por Azcapotzalco durante la mañana, lo más recomendable es evitar la Glorieta de Camarones y sus inmediaciones mientras se desarrolla la concentración.

Como opciones para planear tus traslados, puedes considerar: