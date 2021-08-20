Antes de morir de Covid-19, pareja antivacunas pide vacuna para 4 hijos

Un matrimonio abiertamente antivacunas falleció a causa del Covid-19 y su última voluntad fue que sus cuatro hijos, los cuales quedaron en la orfandad, recibieran alguna dosis contra el nuevo coronavirus.

Se trata de Lydia Rodríguez, de 42 años, y Lawrernce Rodrígez, de 49 años, quienes eran una pareja antivacunas que radicaba en Texas, Estados Unidos, junto con sus cuatro hijos.

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La pareja no creía en la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 y por ello ninguno de los dos recibió ninguna dosis. Sus gemelos, de 18 años, tampoco recibieron la vacuna, tampoco uno de 16 años, a pesar de que, en Estados Unidos, la aplicación de las vacunas se permiten en adolescentes a partir de los 12 años.

En los primeros días de julio, la mujer y sus hijos acudieron a un campamento cristiano y al volver se reencontraron con Lawrence. Días después el papá comenzó con síntomas de Covid-19 y al realizarse pruebas la pareja antivacunas y sus hijos resultaron positivos.

Mujer antivacunas falleció por COVID y, en la agonía, pidió a su familia que vacunen a sus hijos.

Lydia Rodríguez y su esposo fallecieron a causa del virus, murió deseando haber estado vacunada.

Se dejó llevar por las diferentes fuentes falsas de información. pic.twitter.com/8sFJOgtco1 — Guty Schnauzer (@guty2370) August 20, 2021

Hospitalizan a pareja antivacunas en Texas

Lawrence ingresó a un hospital donde se mantuvo por varias semanas debido a las afectaciones a sus riñones y murió por Covid-19 a inicios de agosto.

En tanto, Lydia Rodríguez, también con Covid-19, ingresó al hospital donde cambió su postura antivacunas y les pidió a los médicos que la vacunaran, pero era demasiado tarde, ya que necesitaba intubación, ya que su estado de salud no mejoraba.

Dottie Jones, prima de Lydia antes de morir, le pidió que sus hijos se vacunaran contra el Covid-19.

Vacunen a mis hijos: súplica de madre antivacunas antes de morir por covid

Lawrence y Lydia Rodríguez, de LaMarque, Texas.



Lydia Rodríguez falleció semanas después de su esposo tras contagiarse en actividad de la iglesia.

Se habían negado a vacunarse por su convicción religiosa. pic.twitter.com/Wzobr2tcTm — Alfonso Suárez Arias (@SUAREZALFONSO) August 20, 2021

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Ahora, familiares de la pareja antivacunas buscan crear conciencia sobre la importancia de la vacunación contra el Covid-19.

Por favor, vacúnese. Es nuestro deseo que ninguna otra familia tenga que soportar este escenario previsible.

La prima de Lydia lamentó que los hijos de la pareja se quedaron huérfanos a causa de la postura antivacunas de sus padres.

A través de la página de GoFundMe, la familia de los antivacunas lanzó una convocatoria para recaudar dinero para pagar las cuentas del hospital de Lydia y Lawrence y para poder solventar los gastos de sus cuatro hijos. La meta es reunir al menos 80.000 dólares.

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