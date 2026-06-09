¡Hasta 17 mil pesos! Visa americana modificaría sus precios por un nuevo servicio

Durante años, uno de los principales obstáculos para quienes buscan obtener una visa americana ha sido la larga espera para conseguir una cita; hoy el gobierno de Estados Unidos planea abrir una nueva alternativa para quienes estén dispuestos a pagar más con tal de acelerar el proceso.

El Departamento de Estado prevé poner en marcha un programa piloto que permitiría a algunos solicitantes de visas de turismo y negocios acceder a entrevistas en un plazo mucho más corto que el habitual. Sin embargo, la rapidez tendría un costo considerable.

De acuerdo con información nuevo esquema contemplaría el pago de una tarifa adicional de 750 dólares para acceder a un servicio acelerado. Este monto se sumaría a la cuota regular de 185 dólares que actualmente se cobra por tramitar la visa, por lo que el gasto total ascendería a 935 dólares, es decir, alrededor de 17 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

¿Cómo funcionaría el nuevo servicio para tramitar la visa americana?

Los últimos reportes arrojan que será esta semana cuando aparezca en el Registro Federal, ¿qué significa esto? Que los solicitantes que opten por este servicio premium podrían obtener una cita para entrevista dentro de los 10 días posteriores al pago.

La medida estaría dirigida a personas que soliciten visas de turismo o negocios y formaría parte de un programa piloto que se desarrollaría entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Aunque la propuesta busca reducir los tiempos de espera para algunos usuarios, el beneficio se limitaría a la programación de la entrevista. Es decir, pagar más no significaría tener asegurada la aprobación del documento.

Pagar más no garantiza obtener la visa americana

¡Ojo! Es súper importante aclarar que la tarifa adicional únicamente serviría para agilizar la cita consular, es decir, no tendría un cambio en la decisión del consul al momento de la entrevista.

La evaluación del solicitante seguiría dependiendo de los criterios habituales aplicados por los oficiales consulares, por lo que una persona podría pagar el servicio acelerado y aun así recibir una negativa en su trámite.

Las autoridades estadounidenses han dejado claro que el pago del servicio premium no modifica los requisitos de elegibilidad ni influye en la decisión final sobre la emisión de la visa.

¿Por qué surge esta medida? Todo sobre los cambios en la visa americana

La iniciativa aparece en medio de las crecientes quejas por los retrasos en la tramitación de visas en distintas partes del mundo.

En varios países, los tiempos de espera para obtener una entrevista pueden extenderse durante meses, especialmente para ciudadanos que no forman parte del Programa de Exención de Visa de Estados Unidos.

Además, en los últimos años el gobierno estadounidense ha endurecido diversos procesos migratorios, incorporando revisiones más exhaustivas de antecedentes e incluso de actividad en redes sociales para ciertos solicitantes.

¿En dónde estará disponible la tárifa extra de la visa americana?

Por ahora, el Departamento de Estado no ha revelado qué embajadas y consulados participarán en el programa.

Se prevé que esa información sea anunciada antes de la entrada en vigor del plan. Asimismo, aunque el esquema está planteado inicialmente para operar hasta finales de año, existe la posibilidad de que continúe más allá de diciembre si la demanda resulta suficiente.