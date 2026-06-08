¿También en México? Estados Unidos comienza a retirar las visas de 10 años en algunos países

¿Vas a tramitar la visa americana? La posibilidad de obtener este documento con vigencia de hasta 10 años ha sido durante mucho tiempo una de las principales ventajas para quienes viajan con frecuencia a Estados Unidos, aunque no todas tienen la misma duración; sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar en algunos países... ¿aplicará a México?

La medida implica el fin de las visas respaldadas por el Programa de Fianzas con validez de una década y da paso a un esquema mucho más restrictivo. A partir de ahora, los documentos emitidos bajo estas condiciones tendrán una duración aproximada de tres meses y estarán autorizados únicamente para un ingreso al país.

¿Qué cambia con las nuevas visas estadunidenses?

De acuerdo con la información difundida, las nuevas visas emitidas mediante este programa tendrán una vigencia considerablemente menor que las otorgadas anteriormente.

Además de reducirse a alrededor de tres meses, cada visa permitirá únicamente un viaje a territorio estadounidense. Esto significa que, una vez utilizado el documento, la persona deberá iniciar nuevamente el proceso para una futura visita, incluyendo la presentación de una nueva solicitud y el pago de la fianza correspondiente.

Aunque la duración de la visa será más corta, las autoridades aclararon que el tiempo de permanencia dentro de Estados Unidos seguirá siendo determinado por los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento del ingreso.

En la mayoría de los casos contemplados dentro de este esquema, la estancia autorizada podría ser de hasta 30 días, aunque la decisión final siempre dependerá de la evaluación realizada por el agente migratorio.

¿Cambia la duración para la visa americana en México? Esto se sabe

De acuerdo con el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Managua aplica precisamente para Nicaragua, no en México.

Hasta ahora no existe información oficial que indique que las embajadas o consulados estadounidenses en México adoptarán medidas similares para las visas de turista o de negocios.

Por ello, los viajeros mexicanos que cuentan con visas vigentes de larga duración no han sido incluidos en este ajuste y sus documentos mantienen las condiciones bajo las cuales fueron otorgados.

Las autoridades estadounidenses tampoco han confirmado si el nuevo modelo será replicado en otros países de la región, por lo que cualquier posible expansión de la medida permanece en el terreno de la especulación.

