A un año de la desaparición de Carlos Emilio en un restaurante-bar de Mazatlán, Sinaloa

Un año ha pasado desde que Carlos Emilio Galván Valenzuela salió de un restaurante-bar en Mazatlán, Sinaloa acompañado por varios hombres. Desde entonces, su familia sigue sin saber dónde está.

¿Qué pasó con Carlos Emilio en Mazatlán?

La madrugada del 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio, originario de Durango, se encontraba con su padre y unas primas en Terraza Valentinos, en la zona cercana al Malecón y la Zona Dorada de Mazatlán.

En algún momento se levantó para ir al baño. Ya no regresó con su familia.

La desaparición marcó el inicio de una búsqueda que llevó a sus seres queridos a salir a las calles tanto en Durango como en Mazatlán para exigir que se localizara al joven.

Con el paso de los días, el caso comenzó a generar presión sobre autoridades estatales y posteriormente pasó a manos de instancias federales.

¿Qué revelaron las cámaras sobre Carlos Emilio?

La Fiscalía de Sinaloa informó que, después de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se estableció que Carlos Emilio salió del lugar por su propio pie.

Posteriormente, según la investigación, abordó una camioneta acompañado por varios hombres.

El entonces vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, explicó que el joven salió del establecimiento y posteriormente subió al vehículo junto con otras personas.

Desde entonces, no se ha informado públicamente sobre el paradero de Carlos Emilio.

¿Qué relación tuvo Ricardo Velarde con el caso?

La desaparición también alcanzó al entonces secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien tenía participación en negocios de entretenimiento, entre ellos el establecimiento relacionado con el caso.

Poco más de dos semanas después de la desaparición, Velarde Cárdenas dejó su cargo.

Posteriormente, el caso avanzó hacia instancias federales. Durante la última semana de septiembre, la Fiscalía General de la República habría llamado a declarar a Velarde Cárdenas y a Isaac Aguayo Roacho en relación con la investigación.

Estos movimientos ocurrieron al mismo tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el congelamiento de cuentas del exfuncionario, aunque se trata de asuntos que deben distinguirse de la investigación por la desaparición de Carlos Emilio.

¿Qué dice hoy la familia de Carlos Emilio?

A un año de aquella madrugada, Brenda Valenzuela Gil, madre del joven, publicó este 5 de octubre un mensaje para recordar a su hijo y mantener vigente su búsqueda.

“365 días sin CARLOS EMILIO”, escribió, antes de convocar a un Santo Rosario virtual a las 7:00 de la noche.

En otra publicación, resumió el último año con una pregunta que sigue sin respuesta:

“¿DÓNDE ESTÁS?”

La madre describió estos 365 días como un periodo marcado por la angustia, el cansancio y la espera, pero aseguró que su familia no ha dejado de buscarlo.

También agradeció a quienes han acompañado el caso y pidió que el nombre de Carlos Emilio siga presente mientras continúan las investigaciones.

Un año después, ¿qué se sabe de Carlos Emilio?

Lo que se conoce públicamente es que el joven ingresó al establecimiento, salió posteriormente y abordó una camioneta con varios hombres.

A partir de ese momento, su rastro se pierde.

Hasta este 5 de octubre, la familia continúa esperando información sobre su paradero y mantiene activa la exigencia de que el caso avance.

Para esta noche, sus familiares y personas que han acompañado la búsqueda tienen previsto reunirse de manera virtual para rezar por su regreso.