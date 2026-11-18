El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que el servicio de transporte de Metrobús que conecta a la Terminal 1 con la Terminal 2 opera bajo un nuevo precio. Aquí te dejamos los detalles sobre cuándo entró en vigor dicha tarifa.
El traslado entre la Terminal 1 y la Terminal 2 tiene nueva tarifa oficial
Esta medida entró en vigor a partir del pasado 16 de noviembre de 2026, por lo que quienes viajen desde o hacia la terminal aérea capitalina, así como trabajadores de la zona, deben considerar esta actualización tarifaria quedó en seis pesos para realizar sus traslados internos entre ambos edificios.
Cómo funciona la conexión aeroportuaria ligada a la Línea 4 del Metrobús
El traslado terrestre entre terminales forma parte de la ruta especial de la Línea 4 del Metrobús, corredor que enlaza directamente al aeropuerto con zonas céntricas de la capital como Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes y San Lázaro.
En el caso específico del circuito interno del AICM, los autobuses articulados ofrecen una alternativa directa y continua para pasajeros en conexión, acompañantes y personal aeroportuario que necesitan desplazarse de una terminal a otra sin recurrir a servicios privados de transporte ni salir del perímetro vial del aeropuerto.
Recomendaciones prácticas y forma de pago para abordar en el aeropuerto
Para utilizar este servicio entre la Terminal 1 y la Terminal 2, es indispensable contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, ya que el acceso a las unidades se realiza exclusivamente mediante validación electrónica sin aceptar pago en efectivo a bordo.
Se recomienda a los viajeros verificar con anticipación el saldo de su tarjeta, considerar los tiempos de espera y recorrido según la hora del día y ubicar los parabuses señalizados en las puertas de llegada de ambas terminales para agilizar sus conexiones aéreas o terrestres.