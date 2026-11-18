El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que el servicio de transporte de Metrobús que conecta a la Terminal 1 con la Terminal 2 opera bajo un nuevo precio. Aquí te dejamos los detalles sobre cuándo entró en vigor dicha tarifa.

El traslado entre la Terminal 1 y la Terminal 2 tiene nueva tarifa oficial

Esta medida entró en vigor a partir del pasado 16 de noviembre de 2026, por lo que quienes viajen desde o hacia la terminal aérea capitalina, así como trabajadores de la zona, deben considerar esta actualización tarifaria quedó en seis pesos para realizar sus traslados internos entre ambos edificios.

A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2026 EL SERVICIO DE METROBÚS ENTRE TERMINALES DEL AIBJCM CUESTA $6.00 PESOS. #AICM @aeropuertos_GAM @MetrobusCDMX https://t.co/JnvuJKDj4k pic.twitter.com/sipzEh7hTO — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 18, 2026

Cómo funciona la conexión aeroportuaria ligada a la Línea 4 del Metrobús

El traslado terrestre entre terminales forma parte de la ruta especial de la Línea 4 del Metrobús, corredor que enlaza directamente al aeropuerto con zonas céntricas de la capital como Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes y San Lázaro.

En el caso específico del circuito interno del AICM, los autobuses articulados ofrecen una alternativa directa y continua para pasajeros en conexión, acompañantes y personal aeroportuario que necesitan desplazarse de una terminal a otra sin recurrir a servicios privados de transporte ni salir del perímetro vial del aeropuerto.

Recomendaciones prácticas y forma de pago para abordar en el aeropuerto

Para utilizar este servicio entre la Terminal 1 y la Terminal 2, es indispensable contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, ya que el acceso a las unidades se realiza exclusivamente mediante validación electrónica sin aceptar pago en efectivo a bordo.

Se recomienda a los viajeros verificar con anticipación el saldo de su tarjeta, considerar los tiempos de espera y recorrido según la hora del día y ubicar los parabuses señalizados en las puertas de llegada de ambas terminales para agilizar sus conexiones aéreas o terrestres.