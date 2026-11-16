El gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva ruta de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubrirá desde la zona de Topilejo hasta el Metrobús La Joya, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital.
Este nuevo servicio comenzó sus recorridos el 15 de noviembre de 2026 para conectar al pueblo de San Miguel Topilejo con la Línea 1 del Metrobús, que recorre de norte a sur de la CDMX.
Horarios y frecuencia de la Ruta del Maíz de RTP
Los autobuses tendrán una frecuencia de entre 10 y 15 minutos y operarán de lunes a domingo en un horario de 4:30 a 0:00 horas.
Las paradas contempladas para la denominada Ruta del Maíz son:
Paradas de la nueva ruta RTP de Topilejo a La Joya
Paradas con dirección La Joya
- Topilejo
- Ayocatitla
- Cda. Ayocatitla
- Del Puente
- Autopista
- Prepa
- Las Torres
- Km. 28
- El 25
- Colegio Peterson
- El Clavelito
- San Andrés
- Km. 21
- San Pedro
- Chimalcoyoc
- Puente Chimalcoyoc
- La Joya
Paradas con dirección Topilejo
- Tezoquipa
- San Pedro
- Km. 21
- San Andrés
- El Clavelito
- Colegio Peterson
- El 25
- Km. 28
- Las Torres
- Prepa
- Autopista
- Del Puente
- Cda. Ayocatitla
- Ayocatitla
- Topilejo
Cuánto cuesta el pasaje y cómo pagar en la Ruta del Maíz
El pasaje en la Ruta del Maíz tendrá una tarifa de cuatro pesos, los cuales podrán ser pagados con la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Esta ruta forma parte de una prueba piloto para evaluar si dicho servicio cumple con las necesidades de movilidad de los habitantes de esta zona del sur de la CDMX.