El gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva ruta de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubrirá desde la zona de Topilejo hasta el Metrobús La Joya, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital.

Este nuevo servicio comenzó sus recorridos el 15 de noviembre de 2026 para conectar al pueblo de San Miguel Topilejo con la Línea 1 del Metrobús, que recorre de norte a sur de la CDMX.

Horarios y frecuencia de la Ruta del Maíz de RTP

Los autobuses tendrán una frecuencia de entre 10 y 15 minutos y operarán de lunes a domingo en un horario de 4:30 a 0:00 horas.

Las paradas contempladas para la denominada Ruta del Maíz son:

Paradas de la nueva ruta RTP de Topilejo a La Joya

Paradas con dirección La Joya

Topilejo

Ayocatitla

Cda. Ayocatitla

Del Puente

Autopista

Prepa

Las Torres

Km. 28

El 25

Colegio Peterson

El Clavelito

San Andrés

Km. 21

San Pedro

Chimalcoyoc

Puente Chimalcoyoc

La Joya

Paradas con dirección Topilejo

Tezoquipa

San Pedro

Km. 21

San Andrés

El Clavelito

Colegio Peterson

El 25

Km. 28

Las Torres

Prepa

Autopista

Del Puente

Cda. Ayocatitla

Ayocatitla

Topilejo

Cuánto cuesta el pasaje y cómo pagar en la Ruta del Maíz

El pasaje en la Ruta del Maíz tendrá una tarifa de cuatro pesos, los cuales podrán ser pagados con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Esta ruta forma parte de una prueba piloto para evaluar si dicho servicio cumple con las necesidades de movilidad de los habitantes de esta zona del sur de la CDMX.