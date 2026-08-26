CRT ajusta los lineamientos: así cambia el papel de los medios ante las audiencias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó, tras concluir la consulta pública, los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, aunque realizó algunos cambios y precisiones al documento.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, aseguró que la Comisión busca tutelar el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Constitución.

Sanciones aplicarán por incumplir con quejas, código de ética y defensor

Entre los ajustes, los lineamientos establecen que los medios deberán preservar la pluralidad y la veracidad de la información; sin embargo, ya no se incluye la disposición que señalaba que la información histórica no debía presentarse como si fuera actual.

La CRT solo podrá intervenir y emitir recomendaciones cuando los medios no atiendan las quejas presentadas por los ciudadanos.

Además, las sanciones únicamente aplicarán si los medios no responden a las quejas de las audiencias o si no cuentan con un código de ética y un defensor de las audiencias.