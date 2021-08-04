Por Covid-19, Obama tendrá fiesta de cumpleaños con pocos invitados

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, había organizado una gran fiesta de cumpleaños para este fin de semana; sin embargo, la pandemia de Covid-19 lo obligó a reducir el número de invitados.

El político estadounidense cumplió 60 años este 4 de agosto y había planeado una celebración al aire libre, la cual tendrá con pocos asistentes para evitar la propagación de la altamente contagiosa variante Delta.

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Hannah Hankins, portavoz de Obama, dijo que la fiesta comenzó a planearse desde hace varios meses, siguiendo las pautas de salud pública en Estados Unidos, aunque el evento no se cancelará, sí tendrá una reducción significativa de invitados.

“Debido a la nueva propagación de la variante Delta durante la semana pasada, el presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a familiares y amigos cercanos”, explicó Hankins, citada por Reuters.

El expresidente Barack Obama agradece que otros envíen sus deseos de cumpleaños desde lejos y espera ver a la gente pronto.

Obama planeaba celebrar su cumpleaños este sábado, en su casa de Martha’s Vineyard junto a cientos de exfuncionarios de su gobierno, donantes demócratas y celebridades, según informes, retomados por Reuters.

Se esperaba que la fiesta contara con la presencia del actor George Clooney y la conductora Oprah Winfrey, así como el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, quien decidió no asistir a la fiesta para evitar un aumento de contagios de Covid-19.

Obama recibe felicitaciones de cumpleaños en redes sociales

La celebración de los Obama se realizará en un momento en que Estados Unidos atraviesa un aumento de casos de Covid-19 y los hospitales están cerca de llegar al tope de su capacidad.

Hasta ahora, el expresidente ha recibido diferentes muestras de cariño, una de ellas de su esposa, Michelle, quien utilizó las redes sociales para felicitarlo por su cumpleaños número 60.

“Gracias por nunca permitir que el peso del mundo se interponga en el camino de ser un maravilloso esposo y padre. Feliz 60 cumpleaños”, escribió Michelle Obama.

Of all of your accomplishments, I know that being a present, loving father to our girls tops them all. Thank you for never letting the weight of the world get in the way of being a wonderful husband and father. Happy 60th birthday, @BarackObama! 💕 pic.twitter.com/hbbMhnUqQ6 — Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2021

La Fundación Obama también felicitó al exmandatario, a quien “siempre le ha gustado escuchar sobre el buen trabajo que la gente está haciendo para generar un impacto positivo”.

🎉 Happy Birthday, @BarackObama!



President Obama has always enjoyed hearing about the good work people are doing to make a positive impact. This year, give him the ultimate birthday gift by sharing how you've spent 60 minutes—or even 60 seconds—giving back to your community. — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) August 4, 2021

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