Estos son los objetos prohibidos que no pueden entrar a Cuba

La aduana de Cuba aplica diversos controles a las personas y mercancías que entran y salen del país. Es sabido que hay algunos objetos prohibidos que no pueden ingresar a la isla. Según la regulación aduanera de Cuba, los artículos permitidos pueden variar según el tipo de viaje y la nacionalidad del visitante.

Las autoridades especifican que se debe llenar una Declaración de Aduanas para viajeros cuando los artículos que ingresan a Cuba se quedarán permanentemente en la isla. Aunque la entrada de dinero en efectivo es libre, si la cantidad es superior a 5,000 dólares o el equivalente en otras monedas, también se deberá llenar la declaración.

Al momento de sacar artículos de Cuba, hay algunas especificaciones con los objetos más comunes. Control de Aduanas solo permite que un viajero se lleve una caja de hasta 50 puros o 23 empaquetados individualmente. Eso sí, libres de impuestos. También tres botellas de licor, 200 CUC (peso convertible con valor equivalente al dólar de Estados Unidos).

Hay una retricción especial para los artículos de arte o que estén vinculados al patrimonio cultural. Los que no tengan la documentación necesaria, incluido un sello oficial, tienen prohibido salir del país.

Un oficial de la aduana de Cuba busca objetos prohibidos en el aeropuerto internacional de La Habana.

Qué artículos sí está permitido ingresar a Cuba

En la aduana de Cuba está permitido el paso con artículos personales como: material fotográfico, instrumentos musicales, ropa, productos de higiene y cuidado personal. Equipo tecnológico, tiendas de camping, cañas de pescar, bicicletas y material deportivo, así como regalos por valor de hasta 50 pesos cubanos son objetos que están permitidos dentro de la isla.

Es importante tener en cuenta que algunos artículos pueden estar sujetos a impuestos (que puede llegar hasta los 1000 CUC) y restricciones adicionales. Lo más recomendable es consultar con las autoridades de la embajada o consulado de Cuba.

Qué objetos está prohibido ingresar a Cuba

Entre los objetos prohibidos en Cuba se encuentran: drogas y estupefacientes, explosivos, pornografía de cualquier tipo, vehículos ligeros de motor, especies en peligro de extinción, y publicaciones consideradas como una posible amenaza para los intereses generales del país. Tampoco pueden llevarse resistencias eléctricas de cualquier tipo.

Otros objetos prohibidos son alimentos enlatados, como atún o leche en polvo. A Cuba tampoco se pueden llevar ningún producto cárnico.

Es importante tener en cuenta que las regulaciones aduaneras pueden cambiar en cualquier momento, así que lo más recomendable es consultarlas antes de viajar a Cuba. Las autoridades aduaneras de la isla también han dejado claro que pueden confiscar cualquier artículo que consideren una amenaza para la seguridad pública, la salud pública o el medio ambiente.

