Las verdaderas razones de por qué hay tanta pobreza en Cuba

En redes sociales y medios de comunicación es común leer sobre la pobreza que experimentan los habitantes de Cuba, la cual no es reconocida por el gobierno que, en gran medida, atribuye los índices negativos al embargo comercial que implementó Estados Unidos en 1962.

Oficialmente, Cuba se promociona como el segundo país con el índice más bajo de Pobreza Multidimensional, un esquema que no contempla la falta de dinero como la principal causa de pobreza, sino que mide carencias a nivel de los hogares y las personas en materia de salud, educación y el nivel de vida.

En la realidad, organizaciones han denunciado más del 70% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que no pueden satisfacer las más básicas necesidades como tres alimentos diarios, acceso a la vivienda, agua potable, entre otros.

¿Cuál es el nivel de pobreza en Cuba?

Una de las críticas más comunes a Cuba es la falta de información sobre los datos negativos de su economía y pobreza. Por esta razón, no sorprende que el país sea la única nación que no publica un índice de pobreza ante organismos regionales de los que es parte.

De hecho, la isla cuenta con una Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), pero esta instancia operada por el gobierno no suele compartir cifras oficiales sobre la pobreza o el salario mínimo en el país y únicamente comparte los "logros" nacionales.

Logros: 📍El 100% de la población está alfabetizada y la enseñanza desde la primaria hasta la terciaria es universal y gratuita, incluyendo la enseñanza de Post-grado. 📍El Estado cubano dedica más del 22% del gasto corriente de la actividad presupuestada a la educación. https://t.co/c49214zzmv — Juan Carlos Alfonso Fraga (@JuanCarlosAFF) April 11, 2023

Sin embargo, instancias como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una organización con sede en Madrid, España, reveló en 2021 que más del 72% por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza. La encuesta para llegar a estos datos consistió en entrevistas a mil 227 personas distribuidas en 59 municipios de 14 provincias de Cuba.

La cifra de pobreza en Cuba emitida "confirma el creciente deterioro de los derechos sociales en la isla, debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que el país necesita", según explicó el OCDH.

¿Cuál es la calidad de vida en Cuba?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el período 2000-2021, el país aumentó su puntuación en el índice de desarrollo humano, el cual presentó un aumento de 10.2% (de una puntuación de 0,693 a una de 0,764).

Sin embargo, muchos cubanos han expresado a través de un éxodo y protestas multitudinarias que no están a gusto con su estilo de vida en la isla, situación que los ha llevado a enfrentar detenciones arbitrarias y sentencias por mostrar su inconformidad con el régimen.

Cuba: Represión a las protestas genera crisis de derechos humanos https://t.co/RbysqG3JfW — Human Rights Watch (@hrw_espanol) July 11, 2022

Estas personas han sido consideradas como presos políticos por organizaciones internacionales que denunciaron irregularidades en los juicios y fabricación de pruebas, situación que tampoco reconoce el gobierno de Cuba.

¿Cuáles son las causas de la pobreza en Cuba?

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también se refirió en su informe a las causas que han materializado que la pobreza en Cuba siga creciendo.

La publicación expone que la visión de los jóvenes entre 18 y 30 años es que el gobierno y el sistema político de Cuba son los principales problemas del país. “Son más de seis décadas con un modelo político, económico y social que no funciona. La mayoría de la población vive agobiada por la falta de alimentos, medicinas y el deterioro de todos los servicios públicos", concluye el dictamen.